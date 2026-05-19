Las entidades sociales logran que Zaragoza reduzca de 3.000 a 750 euros la multa máxima por dormir en parques públicos en la futura ordenanza cívica

Zaragoza reducirá de 3.000 a 750 euros la multa máxima por dormir en los parques públicos después de que la Coordinadora de Entidades para Personas Sin Hogar lo solicitara. La organización informó este lunes al ayuntamiento de que alegaría contra la futura ordenanza cívica, que el consistorio tiene intención de aprobar antes del debate sobre el estado de la ciudad (mediados de julio) solicitando que pernoctar en espacios públicos pasara a ser considerada falta "leve" en lugar de "muy grave". Desde el consistorio han confirmado el cambio este martes antes de que las entidades sociales recurrieran el proyecto. Desde la Coordinadora han celebrado la modificación pero han informado de que registrarán la reclamación.

Según ha podido conocer este diario, la intención de la Coordinadora es presentar alegaciones este martes o miércoles. Su solicitud de que pernoctar en parques sea considerada falta "leve", ahora confirmada por el ayuntamiento, está basada en el artículo 47 de la ordenanza, que establece que, en este tipo de infracciones, si la policía solicita a la persona que se retire del espacio verde y esta obedece, se eximirá de la denuncia siempre y cuando esta no sea una conducta reincidente. Sí se anotaría el hecho sucedido.

El régimen sancionador es, además, distinto. En el caso de las multas leves, el rango de multas va de 50 a 750 euros, mientras que en de las muy graves oscila entre los 1.501 y los 3.000 euros. En una entrevista en COPE, Chueca ha reconocido que clasificar el pernoctar en parques públicos como "muy grave" tal vez es "muy duro desde el punto de vista técnico". "Tres mil euros es excesivo e inasumible", ha admitido.

Por eso, tras mantener conversaciones con la Coordinadora, y al estar abierto el periodo de alegaciones, desde el ayuntamiento de la ciudad han rectificado y ahora apuestan por rebajar la sanción. "Creo que podremos barajarlo y considerar que sea una sanción leve", ha compartido Chueca. Fuentes del consistorio han confirmado que se reducirá. La alcaldesa ha defendido que "la calle no es para mantener campamentos ni asentamientos", pero ha apuntado que se debe "compatibilizar" la regulación con que "sea posible para esas personas (sin hogar) asumir la sanción".

La Coordinadora considera que la modificación es la mejor opción, ya que defienden que debe regularse el espacio público pero "con el grado mínimo de sanción". Muñoz recuerda que "nadie duerme en la calle porque quiere" y que una multa de hasta 3.000 euros es "una condena para una persona sin hogar".

Noticias relacionadas

La Coordinadora de Personas Sin Hogar de Zaragoza está formada por las entidades Cáritas, Cruz Roja, Fundación La Caridad, Fundación San Blas, Fundación Cruz Blanca, Centro Social San Antonio (Sercade), Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, Hermandad del Santo Refugio y la parroquia del Carmen. Estas han acordado presentar alegaciones después de estudiar la futura ordenanza cívica del ayuntamiento este fin de semana.