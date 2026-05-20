El buen ambiente y el folclore aragonés marcan una emotiva ceremonia

La Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza se ha convertido esta noche en el escenario de una de las citas más destacadas del calendario social aragonés. Cerca de un millar de invitados, entre representantes de la política, la empresa, el deporte, la cultura y la sociedad civil, han asistido a la entrega de los premios Aragoneses del Año, con los que EL PERIÓDICO DE ARAGÓN vuelve a reconocer, por 32º año consecutivo, el talento, el esfuerzo y la proyección de la comunidad.

La cultura por bandera

El emblemático auditorio ha vuelto a ser punto de encuentro para una gala en la que Aragón se mira, se reconoce y celebra a quienes contribuyen a hacerlo avanzar. Junto a los premiados, la cultura ha tenido un papel protagonista gracias a la actuación de Miguel Ángel Berna, que ha puesto el broche artístico a la velada. Sus pasos y castañuelas han llenado de fuerza y emoción la sala, recordando por qué el bailarín es una de las figuras más representativas del talento aragonés. Esta no es la primera vez que Berna acude a esta cita, en 2009 recibió el Aragonés del Año en la categoría de Cultura.

Miguel Ángel Berna sorprendió a los asistentes con su actuación. / JAIME GALINDO / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Otro de los momentos más emotivos de la velada ha sido durante el discurso del Aragonés de Honor, Alejandro Martínez, fundador de Alejandro Moda, quien fue ha sido reconocido por su labor solidaria durante décadas para devolver a la sociedad parte de los recibido.

La gala ha estado conducida por los periodistas Jorge Heras y Laura Camicero, que han ejercido como maestros de ceremonias con un tono cercano y ágil. Ambos han guiado el acto y han contribuido a crear un ambiente distendido, en el que también ha habido espacio para las entrevistas sobre el escenario con la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y la ministra Elma Saiz.

Los presentadores de la gala, Laura Carnicero y Jorge Heras, con Jorge Azcón. / JAIME GALINDO / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Desde su creación en 1994, los Aragoneses del Año se han consolidado como un reflejo del pulso social, cultural y económico de la comunidad.

Productos de la tierra

Pero esta gala no solo ha puesto el foco en los reconocimientos. La gastronomía ha ocupado también un lugar destacado en una noche pensada para celebrar el talento y la aportación de la sociedad aragonesa. Tras la emoción de la gala, los asistentes han podido prolongar la velada y comentar lo vivido mientras disfrutan de un cóctel con un caterin a cargo de Grupo El Cachirulo, en el que los productos aragoneses volvieron a ser los protagonistas.

Noticias relacionadas

Los bocados estuvieron acompañados por vinos de la DO Campo de Borja, Cervezas Ambar y refrescos y combinados de Coca-Cola. Los vehículos de alta gama de Ágreda Automóvil y la decoración floral de Nacho Vergara, han completado la ambientación de una noche de gala