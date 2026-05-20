Aragón se convierte en capital internacional del vino con la inauguración de Enoforum 2026

El congreso Enoforum 2026 ha comenzado este miércoles en la Feria de Zaragoza. Se trata de uno de los principales congresos internacionales dedicados a la innovación en el sector vitivinícola y reúne a investigadores, bodegas, técnicos y empresas especializadas para compartir avances científicos y tecnológicos aplicados al viñedo y al vino.

La edición de 2026 congrega en Zaragoza a cientos de profesionales y expertos nacionales e internacionales, consolidando a Aragón como un referente en conocimiento, innovación y calidad dentro del ámbito vitivinícola.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Arancha Simón, ha inaugurado este miércoles el evento, acompañada por la directora general de Innovación y Promoción Alimentaria, Amparo Cuéllar. Durante su intervención, Simón ha agradecido a la organización “su apuesta por Aragón para celebrar un encuentro de referencia internacional para el sector” y ha destacado que para el Departamento “supone un orgullo colaborar en este foro a través de la marca ‘Aragón, Sabor de verdad’”.

La consejera ha subrayado la larga tradición vitivinícola de Aragón y el potencial de sus profesionales, “que están situando a nuestro vino entre los más reconocidos dentro y fuera de España”. Asimismo, ha señalado que Enoforum representa “innovación, conocimiento, calidad y transferencia tecnológica al servicio del sector” y ha recordado el compromiso del Gobierno de Aragón con el medio rural y el sector vitivinícola, al que ha destinado cerca de 10 millones de euros en ayudas para renovación y promoción.

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“El vino forma parte de nuestra identidad. Tenemos siete denominaciones de origen que reflejan la riqueza y singularidad de la región”, ha afirmado.