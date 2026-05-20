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Aragón supera los 500 ensayos clínicos en marcha con más de 2.000 pacientes

La mayoría están centrados en Oncología

Una de las unidades del IIS Aragón.

Una de las unidades del IIS Aragón. / Laura Trives

El Periódico de Aragón

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Zaragoza

Aragón cuenta actualmente con 523 ensayos clínicos activos, de los cuales 189 se desarrollan en Oncología, concentrando aproximadamente el 36% del total. Además, otros servicios como Digestivo, Neurología, Hematología, Enfermedades Infecciosas, Oftalmología y Dermatología cuentan con un número representativo de estudios, reflejando la diversidad y el alcance de la investigación en la comunidad. Por otra parte, la participación de pacientes supera los 2.062 y cerca de la mitad de ellos está involucrada en estudios oncológicos. 

Este miércoles 20 de mayo se celebra el Día Mundial de los Ensayos Clínicos, una jornada que subraya la relevancia de la investigación clínica para avanzar en medicina y terapias innovadoras. Se trata de estudios de investigación que permiten evaluar nuevos medicamentos, tratamientos, dispositivos médicos o formas de prevención y diagnóstico antes de que puedan incorporarse a la práctica habitual. Gracias a ellos, es posible comprobar si estos avances son eficaces y seguros, siempre bajo estrictos controles médicos y éticos. 

“La investigación clínica que realizamos en Aragón se lleva a cabo con las máximas garantías de seguridad para los pacientes y es esencial para evaluar la eficacia de nuevos tratamientos, dispositivos médicos o terapias. La Unidad de Investigación Clínica del IIS Aragón coordina estos estudios en todos los hospitales y centros de Atención Primaria, asegurando que cada ensayo contribuya al avance de la medicina”, explica Eva López, coordinadora de la Unidad de Investigación Clínica del IIS Aragón.

La participación en un ensayo clínico es siempre voluntaria y puede ofrecer a algunos pacientes acceso a tratamientos innovadores antes de su comercialización. Cada estudio establece unos criterios concretos de participación en función de la enfermedad, edad o situación clínica de las personas candidatas. Además, todos los participantes reciben información detallada antes de decidir si desean formar parte del estudio y pueden abandonar el ensayo en cualquier momento.

La distribución por centros muestra que más del 90% de los ensayos clínicos se realizan en el Hospital Universitario Miguel Servet y en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Los centros de Atención Primaria participan con 19 estudios activos, integrando toda la red sanitaria aragonesa en la investigación clínica.

Todos los ensayos clínicos cuentan con el dictamen favorable de un Comité de Ética de la Investigación con Medicamentos (CEIm) y con la autorización de la Agencia Europea del Medicamento (EMA). La información sobre los pacientes se gestiona de manera confidencial, cumpliendo estrictamente la normativa europea y nacional de protección de datos. “Los resultados de los ensayos clínicos nos permiten tomar decisiones fundamentadas sobre la utilidad de los tratamientos, apoyar la autorización de nuevos medicamentos y seguir ofreciendo terapias cada vez más seguras y eficaces”, señala Eva López.

Además, la coordinadora de la Unidad de Investigación Clínica del IIS Aragón añade que “los pacientes pueden acceder a la información de los estudios en los que participan y todo el personal relacionado con los ensayos está obligado a proteger la confidencialidad de sus datos según la normativa vigente”.

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Con estas iniciativas, Aragón reafirma su liderazgo en investigación clínica, promoviendo tratamientos innovadores, seguros y eficaces que contribuyen a mejorar la salud y la calidad de vida de los pacientes.

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