Aragón Televisión se lleva el Aragonés del Año en Cultura

Aragón TV se ha impuesto como vencedor del premio Aragonés del Año 2026 en la categoría de Cultura. La directora general de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, Raquel Fuertes, ha subido al escenario para recoger la merecida distinción de la mano de Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza.

Tras recibir el premio, Raquel Fuertes ha dado las gracias a todos los aragoneses: "Esperamos estar a la altura de esa confianza que nos dan encendiendo su televisión", ha apuntado.

La televisión autonómica competía por el premio con la actriz Elena Rivera, la técnica de sonido Yasmina Praderas, y el ciclo La buena estrella dirigido por Luis Alegre

20 años en las pantallas de los aragoneses

Dos décadas en las pantallas de los aragoneses dan para mucho. Desde los grandes anuncios hasta las historias de barrio capaces de emocionar a una comunidad entera, Aragón Televisión celebra este año su 20 aniversario. 20 años de servicio público en los que ha conseguido, además de vertebrar el territorio a través de un medio de comunicación, acercar la realidad de la vida en la comunidad a todos los hogares. Informativos, entretenimiento y deporte han centrado la parrilla diaria, incluyendo entre ellos varios espacios premiados.

Esta labor de servicio público, entre otras muchas razones, es lo que les ha llevado a optar como candidatos al premio Aragonés del Año en la categoría de Cultura. Para Raquel Fuertes, directora de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (Cartv) esta nominación es sinónimo de «alegría y emoción» debido al «prestigio, historia y una conexión muy directa con esta tierra» de los propios premios. Además, destaca el factor compartido del reconocmiento para las personas que «han hecho la televisión durante estos veinte años, a quienes están delante y detrás de las cámaras».

Asimismo, Fuertes insiste en el peso de la categoría, ya que «la cultura en Aragón no es un adorno, sino una forma de reconocernos», porque «está en la jota, en el cine, en la literatura, en las fiestas, en el patrimonio, en la lengua, en los pueblos y en la creación contemporánea». La cultura aragonesa «es memoria, pero también futuro».

Aragón TV se ha impuesto como vencedor del premio Aragonés del Año 2026 en la categoría de Cultura / Aragón TV

En Aragón TV entienden la cultura como uno de sus grandes compromisos de servicio público, ya que no se trata solo de «transmitir actos culturales», sino de darles contexto, continuidad y presencia. Eso se consigue «contando lo que ocurre en un teatro, en una plaza, en un festival o en un pequeño municipio para que llegue a toda la comunidad».

Ese compromiso se concreta a través de programas, especiales, retransmisiones y coberturas de todo tipo de acontecimientos culturales. Desde las grandes citas hasta esas historias pequeñas que, «cuando las cuentas bien, dejan de ser pequeñas». Aragón tiene «mucho talento y nuestra obligación es ponerle luz, micrófono y pantalla», resume la directora.

Fecha muy especial

La Televisión Autonómica de Aragón comenzó sus emisiones en el mes de abril de 2006. A lo largo de estos veinte años ha ido consolidando su posición como medio de referencia manteniéndose fiel a su vocación de ser una televisión de proximidad, plural, hecha por y para los aragoneses.

Fuertes apunta que han sido «veinte años muy intensos», pero en los que no se ha perdido el foco. Aragón TV nació con «vocación de cercanía», pero también con «ambición tecnológica y profesional y eso se ha visto desde el principio».

En el ámbito tecnológico, la cadena ha sido pionera. Aragón TV fue la primera televisión en España en emitir en alta definición, en 2006, y también la primera en adoptar de forma completa y regular el formato panorámico 16:9 en sus emisiones en TDT, en 2009. Para Fuertes no se trata solo de «datos técnicos», son señales de «una manera de trabajar», siendo «una cadena pequeña pero que intenta ir siempre un paso por delante».

A lo largo de estas dos décadas, Fuertes destaca la programación emitida, donde han creado formatos «muy reconocibles» y «muy pegados al territorio y a la vida de la gente». Programas que han «acompañado sobremesas, noches, fines de semana, fiestas, nevadas, riadas, elecciones, celebraciones y momentos difíciles». Una televisión autonómica tiene que «saber hacer muchas cosas, pero sobre todo tiene que saber estar».

Las audiencias también son razón por la que sacar pecho en estos 20 años porque, «en un momento en el que los espectadores tienen más oferta que nunca, y de muchísima calidad, Aragón TV sigue creciendo». La cadena ha encadenado ocho meses consecutivos con máximos históricos y cerró 2025 como el mejor de estos 20 años. Eso demuestra que la televisión pública aragonesa «resiste ante la competencia y conecta».

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Las audiencias «son importantes», aclara, porque «a todos nos gusta que nos vean», pero «lo más importante es que nos elijan porque nos sienten suyos».