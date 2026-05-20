Los Bomberos de la DPZ se llevan el Aragonés del Año en Valores Humanos

Los Bomberos de la DPZ vencen en el premio Aragonés del Año en la categoría Valores Humanos en esta edición de 2026. Juan Antonio Sánchez Quero, presidente de la DPZ y Raúl Aguilar, inspector jefe de Bomberos, han recogido el premio de la mano de Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica.

"Recogemos el premio con muchas ganas de superación, un reconocimiento de valores humanos por su trabajo y profesionalidad. Garantizamos la extinción de incendios en todos los pueblos de la provincia, pues en la DPZ queremos que todos los pueblos tengan las mismas oportunidades, para que no sean sínonimo de abandono", ha agradecido Sánchez Quero, a quien ha sucedido Aguilar en esta misma línea. "Trabajamos por hacer mejor la vida cotidiana de la provincia, para ayudar en lo que podamos. Es un orgullo servir a los municipios", ha dicho el inspector jefe de Bomberos.

En esta categoría, los lectores podían elegir entre Fundación Ibercaja, el cuerpo de Bomberos de la DPZ, el CEIP Ramiro Soláns y la Fundación DFA.

50 años salvando y protegiendo vidas

Este 2026, el Servicio de Protección y Extinción de Incendios (SPEI) de la Diputación de Zaragoza cumple 50 años. Medio siglo haciendo frente a las diferentes emergencias que se suceden en la zona, cubriendo un total 292 municipios en toda la provincia. Solo por nombrar algunos ejemplos, entre los operativos más importantes en los que ha participado este cuerpo de bomberos en los últimos años destaca: la actuación en el incendio forestal de Ateca de 2022, las riadas del Ebro y las inundaciones de Sádaba en 2012, los daños producidos por la dana en la Comunidad de Calatayud en 2024 o las catástrofes ocasionadas por las fuertes lluvias en el Campo de Belchite y el Campo de Daroca en 2025.

Pero esto son solo unos pocos de los miles de operativos que han tenido que afrontar durante todos estos años. Para hacerse una idea de su importancia, sólo el año pasado registraron más de 3.500 intervenciones. «No solo están para apagar incendios. Los bomberos representan el valor colectivo, el servicio público y el compromiso con la ciudadanía. Creo que todo esto hay que tenerlo muy presente», señala Alfredo Zaldívar, diputado delegado del Servicio Provincial de Extinción de Incendios (SPEI) de la DPZ.

Los Bomberos de la DPZ se llevan el Aragonés del Año en Valores Humanos / Servicio especial

Metodología innovadora

Aunque el cuerpo de bomberos de la DPZ se creó oficialmente hace 50 años, la Diputación de Zaragoza aprobó la creación del primer servicio de bomberos a principios de los años 40, aunque no empezó a funcionar hasta 1954. Estas fueron las bases de un servicio que empezó a profesionalizarse en 1975 con la creación de 37 plazas distribuidas en cinco parques situados en Ejea de los Caballeros, Tarazona, Cariñena, Calatayud y Caspe, y un punto de apoyo en Tauste.

En la actualidad, el cuerpo cuenta con 162 profesionales en sus filas y casi 100 vehículos, todos ellos distribuidos en ocho parques profesionales que funcionan las 24 horas del día con 27 bomberos de guardia.

Pese a que se trata de un servicio consolidado, el esfuerzo por seguir mejorándolo continúa muy presente. Por ello, en los últimos años los profesionales se han centrado en formar a los perros de rescate para encontrar a personas vivas desaparecidas, así como en el uso de drones como apoyo visual, en técnicas de rescate vertical y en rescate acuático en superficie. Además, han desarrollado un sistema de búsqueda virtual de personas desaparecidas.

Por otro lado, continúa el trabajo por aumentar la plantilla, adquirir nuevos vehículos y la planificación de un nuevo parque junto a las mejoras que se están realizando en el resto de instalaciones ya operativas.

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Y para llevar a cabo todo ello es necesario el apoyo inquebrantable de las instituciones. «Se debe de reconocer a este tipo de cuerpos y sobre todo la acción política no debe actuar nunca en detrimento de estos servicios sino mejorando y dotándoles de mejores condiciones tanto en infraestructuras como aumentando plantillas, porque esa es la necesidad más exigida por la ciudadanía», concluye Zaldívar