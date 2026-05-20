Carlos Cantero gana el Aragonés del Año en la categoría de Deportes.

Carlos Cantero ha sidoel ganador del premio Aragonés del Año 2026 en la categoría de Deportes. Fernando Ramiro, patrono de la Fundacion Basket Zaragoza, ha recogido en su nombre el galardón entregado por Ricardo Barceló, director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.

Ramiro ha querido mandar un mensaje de agradecimiento por el premio entregado. "Desde que hace seis años se formó el equipo de Liga Femenina Endesa ha ido creciendo año a año. Carlos ha sido un protagonista especial en ese crecimiento. Este año ha sido muy bonito, también cruel por el último partido, pero hemos sido finalistas de Liga, terceros en la Euroliga y campeones de la Supercopa. Ha sido una temporada bonita y gratificante", ha dicho.

En esta categoría, los lectores podían elegir entre el jugador de baloncesto Aday Mara, el arquero olímpico Andrés Temiño, la especialista en duatlón y triatlón Marta Pintanel, y Carlos Cantero.

El capitán del barco de la marea roja hacia el éxito

El entrenador madrileño ha llevado al equipo aragonés a lo más alto del baloncesto español y europeo. Desde su llegada al Casademont Zaragoza femenino en 2021, Carlos Cantero (1983) ha logrado que el club experimente un crecimiento exponencial en los últimos años, reuniendo a un gran grupo de jugadoras que han despertado y contagiado la pasión de toda una ciudad por este deporte haciendo que la Marea Roja crezca cada vez más junto al éxito del equipo.

En estos cinco años con Cantero al frente, el equipo ha disputado más de 200 partidos y ha levantado dos títulos: la Copa de la Reina en 2023 y la Supercopa de España en 2025. Sus números en el banquillo son impecables, colocando al Casademont Zaragoza femenino entre los grandes del baloncesto europeo, condeándose y dando la cara frente a los mejores clubes del continente en la Euroliga.

Sin ir más lejos, este último año el conjunto logró clasificarse para la final six que convirtió Zaragoza en una auténtica fiesta del baloncesto en la que el equipo local se dejó la piel ante su afición logrando el bronce frente al Spar Girona y tras caer en semifinales frente al subcampeón, el Galatasaray.

Además, esta buena imagen en la Euroliga se ha trasladado también a la Liga Femenina Endesa dónde el equipo que dirige Cantero ha terminado primero con un balance de 27 victorias y tan solo tres derrotas, cerrando la fase regular con unos números increíbles. Pero en la recta final de la temporada Cantero, debido a la baja por paternidad de la que se encuentra disfrutando tras el nacimiento de su primer hijo, no pudo acompañar al equipo en los playoffs de la liga.

Y aunque su figura ha sido importante, Carlos Cantero no es el único nombre propio en los éxitos del Casademont Zaragoza ya que todo esto no hubiera sido posible sin el esfuerzo y compromiso de todas las jugadoras que han formado parte del club, las de ahora (Ortiz, Oma, Pueyo, Flores, Bankolé, Fingall, Gueye, Hempe, Vorackova, Mawuli y Hermosa) y las que han pasado por él en estos últimos años como Leo Fiebich, Vega Gimeno o Markeisha Gatling, entre otras.

Carlos Cantero gana el Aragonés del Año en la categoría de Deportes. / Jaime Galindo

Sin embargo, el madrileño si ha sido el encargado de, bajo su batuta, formar un equipo sólido con estos grandes nombres y creando casi una familia, ejerciendo como capitán del barco desde su primer año en el que entró a un club que se había salvado por los pelos la campaña anterior hasta la actualidad, con el Casademont instalado en la élite, entre los seis mejores equipos de Europa y peleando por el título en casa, frente a su afición.

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Tras estos logros, Carlos Cantero seguirá previsiblemente aportando su grano de arena al club hasta 2028, con el objetivo de cosechar nuevos éxitos