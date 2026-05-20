Cárnicas Cinco Villas gana los Premios Kaizen España por su modelo de mejora continua

Cárnicas Cinco Villas, matadero de porcino ubicado en Ejea de los Caballeros perteneciente al Grupo Vall Companys, ha sido galardonada con el primer premio en la 14ª edición de los Premios Kaizen España, celebrada en Madrid en la Fundación Telefónica.

La compañía ha recibido este reconocimiento por su modelo de mejora continua, un proyecto implantado durante los últimos cuatro años que ha transformado la organización interna de la planta, la gestión de los equipos y la forma de abordar los retos diarios en un entorno industrial con más de 1.500 profesionales y más de 30 nacionalidades.

La compañía ha sido reconocida junto a los proyectos de otras organizaciones de referencia como Repsol, Saica Paper, Importaco y Ford, en una jornada centrada en la mejora continua como palanca real de transformación empresarial.

El galardón ha sido recogido por Víctor Monreal, responsable de Despiece en Cárnicas Cinco Villas, en representación del equipo de la compañía.

Joan Casals, gerente de Cárnicas Cinco Villas, ha presentado ante los asistentes el modelo de mejora continua implantado en la compañía desde hace cuatro años, de la mano de Kaizen Institute. / Servicio especial

Durante el encuentro, Joan Casals, gerente de Cárnicas Cinco Villas, ha presentado ante los asistentes el modelo de mejora continua implantado en la compañía desde hace cuatro años, de la mano de Kaizen Institute. Un proyecto que ha supuesto un cambio profundo en la manera de trabajar, organizar los equipos y abordar los retos diarios de una planta con más de 1.500 profesionales y más de 30 nacionalidades.

“Este proyecto ha sido muy transformador para nosotros, ya que hemos pasado de gestionar una planta de 1.700 profesionales a gestionar equipos de 5-7 personas”, ha destacado Joan Casals durante su intervención.

Una transformación basada en las personas, la cultura y la eficiencia

La implantación de la metodología Kaizen en Cárnicas Cinco Villas ha permitido avanzar hacia un modelo organizativo más ágil, colaborativo y orientado a la excelencia. El gran cambio ha estado marcado por la capacidad de los equipos para identificar los denominados MUDAs, un término clave en la filosofía Lean Manufacturing, también vinculada al Sistema de Producción Toyota, que hace referencia al desperdicio, la inutilidad, la futilidad o el derroche. En este contexto, se utiliza para identificar cualquier actividad que consume recursos, tiempo o esfuerzo, pero que no añade valor al producto o servicio final.

“Nos hemos puesto las gafas de los MUDAs. Ahora somos capaces de detectarlos, tanto los primarios como los secundarios”, ha explicado Casals.

Este enfoque ha permitido reforzar la autonomía, la responsabilidad y la implicación de las personas en el día a día, fomentando una mayor participación en la toma de decisiones y un trabajo en equipo más estrecho y efectivo. En palabras del gerente de Cárnicas Cinco Villas, “no hay mejor sistema de control que tener una buena cultura de empresa”.

Cuatro pilares para sostener la mejora continua

El modelo presentado por Cárnicas Cinco Villas se sostiene sobre cuatro pilares principales: las métricas, la estructura organizativa, las herramientas y la sostenibilidad. A través de esta estructura, la compañía ha conseguido implantar rutinas de trabajo más eficientes, reforzar el seguimiento de indicadores y consolidar un sistema de mejora continua adaptado a la realidad de la planta.

Uno de los elementos clave del proyecto es el Kaizen Diario, considerado el corazón del modelo. Esta herramienta permite estructurar las reuniones, las rutinas diarias y la comunicación entre equipos, facilitando que cada profesional pueda conocer sus indicadores, detectar oportunidades de mejora y contribuir de forma activa a los resultados de la compañía.

En la sala de despiece, por ejemplo, Cárnicas Cinco Villas ha desarrollado un sistema de mejora del rendimiento basado en un cuadro de control que permite a los profesionales visualizar sus indicadores y tomar decisiones de forma más ágil y precisa.

Resultados tangibles y una cultura que suma

El despliegue del modelo Kaizen ha permitido a Cárnicas Cinco Villas alcanzar resultados significativos. Según los datos presentados en la jornada, la compañía ha logrado cerca de 5 millones de euros de ahorro, una reducción del 84% en mermas de despiece y mejoras de productividad en diferentes áreas de la planta.

Además, la compañía ha creado un sistema de sostenibilidad interno basado en la eficiencia y la mínima burocracia, con alrededor de 160 auditorías internas mensuales. Entre las iniciativas impulsadas destaca también el Muda Fest, una semana dedicada a identificar oportunidades de mejora y eliminar ineficiencias en los procesos.

Más allá de los resultados operativos, la implantación de Kaizen ha generado un valor añadido para las personas. La metodología ha contribuido a que los equipos se sientan más escuchados, participen activamente en el modelo y formen parte de una cultura en la que cada mejora, por pequeña que sea, suma.

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Compromiso con la mejora continua

La obtención del primer premio en la 14ª edición de los Premios Kaizen España pone en valor el compromiso de Cárnicas Cinco Villas y del Grupo Vall Companys con la mejora continua como motor de transformación. En un sector agroalimentario estratégico, que representa una parte fundamental de la economía mundial y en el que España ocupa una posición destacada a nivel internacional, la eficiencia, la cultura organizativa y la capacidad de adaptación son factores clave para seguir avanzando.