La comunidad educativa de Huesca recibe a Azcón entre pitidos y abucheos en el segundo día de huelga por la escuela pública

Una enfadada comunidad educativa ha recibido con pitidos y abucheos al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en Huesca. El líder del Ejecutivo autonómico ha acudido a la capital oscense para clausurar el II Foro Agroindustrial Hub de energía, sostenibilidad y tecnología del futuro este miércoles segundo (y último) día de huelga contra la concertación del Bachillerato en la comunidad.

"Fuera, fuera", han gritado algunos manifestantes a la llegada de Azcón al centro cultural Manuel Benito Moliner, donde tenía lugar el evento. El presidente, protegido por agentes de la policía, ha sido testigo de una comunidad educativa molesta que, vestida con camisetas verdes contra los recortes, ha levantado carteles que lanzaban mensajes como "sin escuela no hay pueblo" o "Transporte digno ¡ya!". El sonido de los pitidos se ha adueñado de la plaza Alcalde José Luis Rubió durante unos minutos en los que algunos huelguistas se han acercado al presidente para hacerle constatar su malestar.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, se reúne con representantes de CSIF y CGT. / Gobierno de Aragón

Ante la situación, el presidente Azcón se ha acercado a los manifestantes y ha trasladado que respeta el derecho a la huelga, pero ha añadido que se debe respetar la democracia. "Nunca se han destinado tantos recursos a la educación pública como se destinan en la actualidad, y se van a seguir destinando en el futuro", ha defendido el líder del Ejecutivo aragonés. "Hay problemas que venían de antes, que no se han creado, que estamos resolviendo y que vamos a seguir resolviendo en el futuro, pero no lo vamos a hacer olvidándonos de una parte de la educación", ha indicado. Tras el foro, el presidente se ha reunido con representantes de CSIF y CGT a petición de los propios sindicatos.

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El presidente ha reafirmado así su apuesta por la concertación del Bachillerato que, según han trasladado desde Educación, es una decisión avalada por las urnas, que goza de "legitimidad democrática". A ello han añadido que se trata de "una cuestión de justicia, equidad, igualdad de oportunidades y libertad de elección, porque únicamente cuando no hay barreras económicas hay auténtica igualdad y, por tanto, libertad".