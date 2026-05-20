Cortado un carril del puerto de Monrrepós por el incendio de un vehículo en Arguis

El puerto de Monrrepós permanece cortado por el incendio de un vehículo en el entorno de Arguis. El incidente, ocurrido alrededor de las 17.45 horas en el punto kilométrico 387, mantiene a numerosos conductores atrapados y ya genera retenciones de unos cinco kilómetros, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

La incidencia se ha producido en direción a Francia y se recomienda utilizar vías alternativas para evitar las colas hasta que se pueda atender al vehículo afectado.