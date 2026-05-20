La cronología de una obra de más de 400 millones que cumple 25 años: los hitos del recrecimiento de Yesa

La cronología de las obras del recrecimiento de Yesa es compleja. Como confirmó Arrazola en la Cámara Alta, el proyecto no estará culminado, como poco, hasta 2031. Y siempre teniendo en cuenta que la última ejecución, prevista durante cuatro años y medio, no empezará hasta tener los permisos del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros.

Los orígenes del pantano de Yesa se remontan al siglo XVIII, cuando una importante avenida del río Aragón provocó en 1787 unas inundaciones en las que fallecieron casi 600 personas en Sangüesa.

A principios del siglo XX comenzaron las obras del pantano original, que se prolongaron durante 31 años, desde 1928 hasta 1959. En unas condiciones nada comparables en cuanto a disponibilidades técnicas, ni a la legislación medioambiental y, además, con una guerra civil en medio, las obras del recrecimiento van camino de alcanzar en duración a la construcción de la propia presa.

El primer modificado de las obras llegó solo un año después de iniciarse, pero el de mayor entidad fue el tercero. Al detectarse el deslizamiento de la ladera derecha en 2012, se aprobaron obras de emergencia para retirar peso de la ladera y se inició ese modificado del proyecto.

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En 2026, el proyecto tiene todos los permisos técnicos (con el paso por el Consejo de Obras Públicas) pero quedan las fases políticas de aprobación: el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros.