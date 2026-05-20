El duro mensaje de la aragonesa atrapada por Netanyahu: "Hola, soy María y si estás viendo este video es porque Israel me ha secuestrado"

"Hola, mi nombre es María, vengo del Pirineo aragonés y si estás viendo este vídeo es porque las fuerzas de ocupación israelí me han secuestrado junto al resto de compañeros y compañeras". Así comienza el duro mensaje transmitido por redes sociales de una aragonesa capturada por el Ejército de Benjamin Netanyahu, uno de los miembros de la flotilla que se dirigía a Gaza y que ha sido capturada junto a los 430 integrantes de la expedición Flotilla Global Sumud. En su caso, junto a otro aragonés, Javier, siguen incomunicados, sin poder ni siquiera contactar con sus abogados y sin que sus compañeros de expedición sepan cuál es su paradero.

Según explica ella misma, su objetivo en este viaje era "un intento, una vez más, de romper el bloqueo ilegal en Gaza" pero ha acabado capturada y aún se desconoce dónde se encuentra retenida. "Si nos estás buscando, recuerda no buscarnos solo a nosotras sino a todos los presos y presas palestinas, más de 9.000 personas que siguen encarceladas, en cárceles israelís, en un encarcelamiento sin juicioi, sin cargos y que se enfrentan ahora también a la pena de muerte. No dejéis de buscar y viva Palestina libre".

María fue capturada junto a otro aragonés, Javier, cuando se encontraban a bordo de la flotilla que puso rumbo a Gaza hace unos días para denunciar y visibilizar el genocidio que el Estado de Israel sigue perpetrando en Palestina, especialmente en la ciudad costera. Viajaban en dos barcos distintos pero fueron detenidos el mismo día, con pocas horas de diferencia, el pasado martes.

La publicación del mensaje de María coincide además con otros vídeos difundidos por el propio ministro ultra de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, que ha compartido imágenes en las que se pueden ver los abusos y maltratos que están recibiendo los activistas interceptados y retenidos por Israel. Son en total 430 los capturados, 44 de ellos españoles, y muestra abiertamente cómo les maltratan y vejan con un cruel mensaje: "Welcome to Israel". Arrodillados y maniatados, los agentes del ejército de Netanyahu no dejan lugar a dudas del trato que les están dispensando, ajeno a todas las normas que establecen los tratados internacionales.

Instagram / @Ben Gvir

"La Flotilla Global Sumud, completamente interceptada: 430 detenidas/os. Los aragoneses permanecen incomunicados y sin acceso a los abogados. Israel anuncia su futuro traslado a la cárcel de Ktziot". Así lo han comunicado los representantes de esta expedición, que siguen denunciando la actuación de Israel con todos ellos tras interceptar las 57 embarcaciones en las que viajaban.

En su comunicado explican que sobre las 8.00 horas "han llegado al puerto israelí de Ashdod, lo ha confirmado a la Agencia Efe Moatasem Zedan, portavoz de Adalah, el centro legal a cargo de su defensa". "Después de medianoche del martes, el Ministerio de Exteriores israelí había anunciado que todos los activistas habían sido trasladados con destino a ese puerto. Sin embargo, los abogados de Adalah siguen sin poder reunirse con los secuestrados", han añadido.

«Están esperando fuera a que les dejen entrar», ha explicado Zedan, aseguran en su comunicado de este miércoles, en el que añaden que "Adalah ha denunciado que, a diferencia de lo ocurrido con otras flotillas, Israel ha mantenido en esta ocasión a los cientos de activistas en un barco-prisión, aislados desde el primer momento de su detención".