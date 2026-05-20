Educación impulsa el aulario de Secundaria del colegio Ana María Navales de Zaragoza: esta es la fecha de su estreno

El Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón ha iniciado el proceso para impulsar el futuro aulario de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) del CPI Ana María Navales, en Zaragoza, con la licitación del contrato para la redacción del proyecto y la dirección de obra.

Esta actuación, que contempla la creación de 12 unidades de Secundaria, conllevará una inversión global de 8,9 millones de euros destinada a completar el desarrollo del centro educativo en el barrio de Arcosur.

El contrato, publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, cuenta con un presupuesto base de licitación de 232.445,77 euros, e incluye tanto la redacción del proyecto básico y de ejecución como la dirección facultativa de la obra.

La ampliación prevista permitirá completar el proyecto educativo del CPI Ana María Navales, creado en 2019 y cuyo desarrollo se está ejecutando por fases. En la actualidad, el centro cuenta con aulario de Infantil y Primaria (primer ciclo), además de servicios complementarios como comedor, gimnasio, biblioteca o sala de usos múltiples. Y para el inicio del próximo curso se pondrá en servicio la segunda fase de Primaria, ejecutada por la empresa Mariano López Navarro.

Hay que recordar que el Departamento de Educación se vio obligado en su día a rescindir el contrato con la adjudicataria anterior – Levantina, Ingeniería y Construcción S. L. - por las demoras que acumulaba la obra de Primaria, que llegó a estar parada, y por las numerosas deficiencias en el área de Infantil. Y tuvo que volver a licitar de urgencia los trabajos, que ahora sí se han desarrollado en plazo.

La construcción del nuevo aulario de Secundaria responde al crecimiento natural del alumnado en los próximos cursos. Según las estimaciones, en el curso 2029-2030 habrá ya tres grupos en 1º de la ESO.

Una vez licitado el proyecto, el cronograma prevé el inicio de las obras en el segundo trimestre de 2027 y su finalización en el tercer trimestre de 2028. El plazo estimado de ejecución de los trabajos de construcción es de 18 meses, por lo que el proyecto debe contemplar la compatibilidad de las obras con el correcto funcionamiento del centro educativo.

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Las empresas interesadas en presentar sus ofertas para la redacción del proyecto y la dirección de obra tienen de plazo hasta el próximo 10 de junio. con esta actuación, el Departamento de Educación sigue avanzando en la consolidación del CPI Ana María Navales como un centro integrado, capaz de atender todas las etapas obligatorias de enseñanza y dar servicio al crecimiento de la población escolar en este barrio en expansión de la ciudad.