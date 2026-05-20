Elma Saiz defiende en Zaragoza la "absoluta normalidad" y la legitimidad de la regularización extraordinaria
La ministra de Inclusión destaca el consenso del tejido social y económico y recuerda que la aportación extranjera bate récords con un 14,7% de los afiliados a la Seguridad Social
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha respaldado con firmeza el desarrollo del procedimiento de regularización extraordinaria de personas extranjeras durante una reunión con entidades sociales en la Delegación del Gobierno de Aragón. Tras mantener un encuentro con representantes de sindicatos, patronal, entidades sociales y el Colegio de Abogados, la responsable estatal ha calificado todo el proceso como un "hito de la legislatura" y ha destacado que avanza "según lo previsto".
Frente a las dudas sobre la gestión de los plazos, la ministra ha insistido en que el proceso, que permanecerá abierto hasta el próximo 30 de junio, se está desarrollando bajo una "absoluta normalidad". En todo caso, ha reconocido la existencia de colas puntuales en algunas oficinas debido a la alta demanda inicial. "La palabra que ha sobrevolado la reunión es que el procedimiento va según lo previsto y con total normalidad", ha considerado.
La ministra ha sido contundente con la gestión de las administraciones del PP en la comunidad. "En algunos territorios se han puesto piedras en el camino mediante trabas burocráticas", ha expresado en relación a las colas que se han visto en el Ayuntamiento de Zaragoza.
Para contextualizar la importancia de la medida, Saiz ha destacado el peso de la población migrante en el mercado laboral español al considerar que los trabajadores extranjeros ya representan el 14,7% del total de los ocupados en el país. "Cuando la política da respuesta a los derechos y a una demanda social para mejorar la vida de la gente, esta es la buena política", ha señalado.
Finalmente, la ministra ha considerado que esta reforma del reglamento de extranjería se encuentra dentro de una estrategia migratoria integral. "España es un ejemplo y un faro en la gestión migratoria basada en los derechos humanos", ha defendido ante las entidades de inclusión.
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