La escritora zaragozana que "obsesiona" a la actriz Miriam Giovanelli: "Me ha enseñado muchas cosas"

"Estoy obsesionada con ella". La actriz Miriam Giovanelli ha sido una de las últimas protagonistas del pódcast Theoriginofood, donde ha compartido su faceta más personal en torno a la mesa del restaurante Gofio de Madrid y donde ha reconocido quién es su debilidad literaria.

Uno de los primeros temas que abordó fue sobre su actividad profesional y cómo le influyen los personajes que ha interpretado a lo largo de su carrera. "Todos me han enseñado algo porque son historias nuevas", reconoció, antes confesar que hay algunos a los que les guarda mucho cariño "porque supusieron primeras veces".Es el caso, entre otras, de la serie Velvet, que le supuso dar un salto a la fama: "Me permitió que la gente viera mi trabajo".

También habló la romana, aunque con doble nacionalidad italiana y española, de aspectos más íntimos como el amor. "He tenido que aprender que el amor es condicional; he dejado que romantizar situaciones que me dañan", aseveró Giovanelli, explicando que hubo un tiempo donde ponía su límite en el engaño, pasando por alto otras situaciones que le mermaban en lo personal.

La zaragozana que obsesiona a Giovanelli

Tampoco habló sin tapujos de sus gustos culturales y literarios hasta el punto de dejar titulares llamativos. "Soy una persona muy lectora, me gusta mucho leer", comenzaba la actriz. Según explicó, leer novelas le ayuda a entenderse "muchísimo". "Me inspira", sintetizó.

En ese sentido, citó algunas novelas que le han marcado, mencionando a la zaragozana Sara Barquinero: "Estoy obsesionada con ella". "La chica más lista que conozco es es un libro que me ha enseñado muchas cosas de mí. Aborda un tema que está muy relacionado con el amor, que es el capital cultural y cómo afecta lo afectivo", relataba la actriz.

"Muchas veces la validación que no encuentras en tu capital cultural la encuentras sintiendote validada por alguien que consideras que sí lo tiene. Eso es una trampa horrorosa", remataba.

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