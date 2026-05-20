Una escuela pública movilizada toma las calles de Zaragoza para cerrar una huelga de "éxito": "Faltan medios, sobra vergüenza"

Y la escuela pública estalló. Los alumnos, los profesores y también las familias. La comunidad educativa de Aragón ha recorrido las calles de Zaragoza, Huesca y Teruel este miércoles por la tarde para poner el broche final a dos días de huelga contra la concertación del Bachillerato. En la capital aragonesa, las camisetas verdes contra los recortes han tomado el centro de la ciudad para denunciar que "faltan medios, sobra vergüenza" y asegurar que "sin inversión no hay inclusión".

"No es normal que se destine esa cantidad de dinero público a la concertada, que al fin y al cabo es una empresa privada, cuando en la pública estamos sufriendo una infradotación", ha expuesto Clara Ibáñez, docente del CPIFP Movera que se ha sumado a la manifestación de Zaragoza y que considera que implantar los conciertos en Bachillerato en este momento es "malversación de fondos". "En la pública sobran plazas", ha recordado.

Además de las vacantes, que los sindicatos de los paros han estimado en más de 2.000 en los institutos públicos, Clara ha hecho referencia a las "infraestructuras y el presupuesto" para exponer la situación que sufren en su centro. "Nos faltan desdobles para que se cubran las bajas a tiempo", y ha añadido: "Tenemos muchos alumnos que no podemos atender en condiciones porque falta personal".

También a ello ha hecho referencia Beatriz, profesora del instituto San Briz de Casetas: "Sobre todo se echan de menos recursos de personal". En concreto, ha apuntado a una carencia de trabajadores de limpieza, de secretaría, de especialistas para atender las necesidades educativas, etc. "Faltan muchas cosas", ha asegurado, y eso que, según ha deslizado, su centro "no es uno de los más deteriorados que hay en Aragón".

Beatriz ha defendido que "la verdadera forma de libertad reside en la equidad, es decir, en la igualdad de oportunidades", y para ella concertar el Bachillerato es atentar contra el trato justo del alumnado. Por eso, ella y sus compañeros se han sumado a la huelga, organizándose en dos días y atendiendo también a los servicios mínimos del 25% que ha establecido el Gobierno de Aragón y que las organizaciones sindicales han tildado de "abusivos".

Según los datos de los sindicatos convocantes, el seguimiento de este segundo (y último) día de la huelga educativa en Aragón es cercano al 55% en Zaragoza. Durante la mañana, ya han tildado las dos jornadas de paros de "éxito", lo que han ratificado desde distintas entidades esta tarde con la manifestación masiva que ha recorrido las calles de Zaragoza.

Desde el Departamento de Educación han cifrado el seguimiento en un 25,96% del profesorado en Aragón, similar al de este martes (25,61%). En cuanto al personal no docente, ha sido 12,52% en toda la comunidad, según los datos de la administración. En Zaragoza se han sumado a los paros un 25,05% de los docentes y un 17,42% de los no docentes. En Huesca han sido un 29,54% y un 15,48% respectivamente y, en Teruel, un 24,79% y un 14,75%.

A la manifestación también se ha sumado este miércoles familias como Mariela, una madre del Joaquín Costa que opina que "dar millones de euros a la concertada es un error cuando en la pública tienen necesidades". "Empezamos por las infraestructuras, seguimos por profesores... Yo creo que, ahora mismo, no es un reparto justo", ha sostenido. En su colegio, comparte, requieren de un ascensor, de aire acondicionado en las aulas o de una orientadora que no sea compartida con otros centros. "Necesitamos que las bajas de los profesores se cubran pronto, no a los 15 días, porque las necesidades siguen", ha subrayado.

Junto a Mariela, un grupo de madres y alumnos clamaban por sombras en su patio y por una "escuela pública de calidad". Esperaban desde la plaza Aragón a que les alcanzara una manifestación de miles de personas que ha partido desde la glorieta Sasera y que antes de que echara a andar ya desbordaba esta zona con gente congregada a las puertas del Paraninfo y en paseo Independencia. Las comunidades educativas de distintos centros han acudido al punto de partida en procesión.

Durante esta huelga educativa, las familias, los alumnos y los profesores han sumado fuerzas para juntos decir un "no" firme a la concertación de una etapa no obligatoria. Voces de jóvenes como la de Pedro y León, que cursan Bachillerato, han alzado sus voces sobre el grito defensor de la escuela pública en la manifestación para expresar que están en contra de "la privatización" de esta etapa. "Queremos que todo el mundo tenga la oportunidad de una educación pública y gratuita", ha remarcado Pedro.

León ha reivindicado "que no haya tantos alumnos por aula para que los profesores puedan tener un control y dar explicaciones de calidad al mayor número de gente posible", a lo que León ha añadido que en su instituto, el Torres de los Espejos de Utebo, "la mitad de los baños están cerrados y las paredes de edificios antiguos tienen todas alguna clase de daño". "Algunos techos, los que son de baldosa, están medio rotos", ha agregado Pedro.

Por eso, y conscientes de que son "el relevo generacional, el futuro que en unos años seguirá aquí", han puesto en valor la importancia de las manifestaciones. También así lo han hecho todos aquellos que se han sumado por la mañana a la manifestación estudiantil que ha partido de la plaza San Francisco para rechazar la concertación del Bachillerato.

"Faltan recursos, faltan aulas, faltan servicios públicos y se va a concertar un Bachiller cuando no es necesario. Hay una educación pública a la que le faltan cosas y ese dinero se puede destinar a eso para mantener la calidad", ha defendido la joven Paula Ramírez, que se ha sumado a los paros junto a otras dos compañeras, Celia Piñero y Cristina Martín.

Hace un año que las tres estudiantes terminaron el instituto y pasaron a la universidad. "Nosotras estudiamos en el IES Clara Campoamor, y la experiencia de la educación pública fue superbién, pero es verdad que nos faltaban recursos en muchas situaciones", ha asegurado Celia, que ha puesto ejemplos: "No puede ser que en invierno estemos tapándonos con mantas, no puede ser que en verano estemos muriéndonos de calor, no puede ser que no tengamos pantallas táctiles o tizas porque no hay recursos, porque falta dinero, y concierten el Bachillerato".

A las "carencias" de recursos también hacen referencia las universitarias Julia y Lara, que se formaron en el IES Medina Albaida de Zaragoza. "En el instituto tuvimos algún problema, sobre todo, con el tema de la caldera, que se rompía, que estábamos sin calefacción, con mantas en invierno, que durante los exámenes se iba la luz", recuerda Julia, que añade: "Al final es una faena. Son cosas esenciales y cruciales para que un centro vaya bien".

"Hemos estudiado en la escuela pública toda la vida. Sabemos las necesidades que hay, que no son pocas, y la falta de recursos que hay, y al salir esta noticia de concertar el Bachillerato te entra rabia. Por eso estamos aquí", ha defendido Lara.

Es esa rabia la que también se ha hecho presente en Huesca, donde una enfadada comunidad educativa ha recibido entre pitidos y abucheos al presidente Jorge Azcón, que acudía a cerrar el II Foro Agroindustrial Hub de energía, sostenibilidad y tecnología del futuro. Azcón, que se ha acercado a los manifestantes, ha trasladado su respeto al derecho a la huelga pero ha añadido que se debe respetar la democracia. El líder de la comunidad ha asegurado además que "nunca se han destinado tantos recursos a la educación pública como se destinan en la actualidad" y ha mantenido su postura sobre la concertación del Bachillerato al compartir que su administración dará soluciones a los problemas de los centros pero no se olvidará "de una parte de la educación". Además, se ha reunido con representantes de CSIF y CGT a petición de los propios sindicatos.

También desde el Departamento de Educación han hecho referencia a que su adminsitración ha realizado el "mayor esfuerzo inversor de la historia en educación no universitaria, con más de 1.300 millones de euros de presupuesto, de los cuales el 84% se destina a la red pública" y han asegurado que "no existe ningún proceso de recorte ni desmantelamiento de la educación pública en Aragón". Como ejemplo han citado actuaciones como una mejora de las condiciones laborales y retributivas del profesorado con un acuerdo de 126 millones hasta 2027, un refuerzo de la atención a la diversidad con 12 millones y cerca de 900 profesionales y una inversión superior a 77 millones en infraestructuras.

Noticias relacionadas

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha sumado a ello a la subida salarial del 4,5% (2,25% en 2026 y 2,25% en 2027), a lo que ha añadido una crítica contra una movilizada comunidad educativa: "La camiseta verde la planchan cuando gobierna el PP".