Los estudiantes se suman a la huelga por la educación pública con una gran manifestación: "Vosotros sillones, nosotros barracones"

También los jóvenes de Aragón se movilizan. Prueba de ello, este miércoles. Los estudiantes han dado comienzo al segundo día de huelga por la educación pública con una manifestación que ha partido de la plaza San Francisco, que preside la Universidad de Zaragoza, para mostrar su rechazo a la concertación del Bachillerato. Lo han hecho apoyados por el resto de la comunidad educativa -familias y docentes-, con el verde por bandera y bajo gritos dirigidos a la administración como "vosotros sillones, nosotros barracones".

"Faltan recursos, faltan aulas, faltan servicios públicos y se va a concertar un Bachiller cuando no es necesario. Hay una educación pública a la que le faltan cosas y ese dinero se puede destinar a eso para mantener la calidad", ha defendido la joven Paula Ramírez, que se ha sumado a los paros junto a otras dos compañeras, Celia Piñero y Cristina Martín.

Hace un año que las tres estudiantes terminaron el instituto y pasaron a la universidad. "Nosotras estudiamos en el IES Clara Campoamor, y la experiencia de la educación pública fue superbién, pero es verdad que nos faltaban recursos en muchas situaciones", ha asegurado Celia, que ha puesto ejemplos: "Si una persona necesita apoyo, no hay. No puede ser que en invierno estemos tapándonos con mantas, no puede ser que en verano estemos muriéndonos de calor, no puede ser que no tengamos pantallas táctiles o tizas porque no hay recursos, porque falta dinero y estén concertando Bachillerato".

A las "carencias" de recursos también hacen referencia las universitarias Julia y Lara, que se formaron en el IES Medina Albaida de Zaragoza. "En el instituto tuvimos algún problema, sobre todo, con el tema de la caldera, que se rompía, que estábamos sin calefacción, con mantas en invierno, que durante los exámenes se iba la luz", recuerda Julia, que añade: "Al final es una faena. Son cosas esenciales y cruciales para que un centro vaya bien".

"Hemos estudiado en la escuela pública toda la vida. Sabemos las necesidades que hay, que no son pocas, y la falta de recursos que hay, y al salir esta noticia de concertar el Bachillerato te entra rabia. Por eso estamos aquí", ha defendido Lara. Ambas vestían la camiseta verde contra los recortes en la educación pública.

Datos de seguimiento

Según los datos de los sindicatos convocantes, el seguimiento de este segundo (y último) día de la huelga educativa en Aragón es cercano al 55% en Zaragoza.

Desde el Departamento de Educación han cifrado el seguimiento en un 25,96% del profesorado en Aragón, similar al de este martes (25,61%). En cuanto al personal no docente, ha sido 12,52% en toda la comunidad, según los datos de la administración. En Zaragoza se han sumado a los paros un 25,05% de los docentes y un 17,42% de los no docentes. En Huesca han sido un 29,54% y un 15,48% respectivamente y, en Teruel, un 24,79% y un 14,75%.

El dinero "perdido" de la huegla

Varios centros educativos de la comunidad han acudido unidos a la manifestación, como ha sido el caso del IES Virgen del Pilar, en el que los docentes, las familias y los estudiantes se han sumado bajo una pancarta que clamaba "Dinero público para la pública". Una de las profesoras ha expuesto el dilema con el que se encuentran los docentes. "Nos ha costado decidir si secundábamos la huelga. Apoyamos totalmente el rechazo a la concertación del Bachillerato y denunciamos la situación de los centros, pero nos resulta muy irritante que el dinero que nos van a descontar de nuestro salario se lo vaya a quedar una administración que lo va a destinar a la concertación, a la privatización. Es injusto que eso vaya a ir destinado precisamente a lo que estamos criticando", ha señalado. Marea Verde entregó firmas para solicitar que lo descontado durante los paros de enero se revirtiera en los centros públicos.

Con todo, los profesores se han sumado a la convocatoria porque consideran necesario denunciar las "deficiencias" que sufren los centros públicos. También lo han hecho un grupo de profesoras del CEIP Miguel Artigas de Pinseque, que han compartido que en su colegio "faltan recursos, como en todos los centros". "Personal PT (Pedagogía Terapéutica) y AL (Audición y Lenguaje) no tenemos suficiente y hay mucho alumnado con necesidades especiales, no hay inclusión suficiente en las aulas para todo lo que hay", ha expuesto una de ellas, a lo que ha agregado otra: "Hay muchas clases masificadas, y las instalaciones... Hay goteras, no cierran bien las ventanas, hay insectos, no funcionan bien los baños, hace mucho calor en verano".

Los estudiantes se manifiestan en el segundo día de huegla por la educación pública. / Javier Río

Una tercera profesora del Miguel Artigas se ha sumado a las protestas para asegurar que, mientras el consistorio de Pinseque "ayuda muchas veces al centro", no obtienen una respuesta de Educación. "Hay temas que no son competencia municipal, que son de la DGA, y aunque desde el ayuntamiento intentan solucionarnos la falta de recursos, llegan hasta donde llegan. Es educación la que tiene que solventar los problemas que tenemos", ha sostenido.

Educación asegura que no hay recortes

Desde el Departamento de Educación han dado respuesta este segundo día de huelga a la comunidad educativa y, tras mostrar su respeto "a las organizaciones sindicales y colectivos convocantes, así como al ejercicio legítimo del derecho a la huelga", han asegurado que "no existe ningún proceso de recorte ni desmantelamiento de la educación pública en Aragón". Así, han recordado que el Gobierno de Jorge Azcón "está realizando el mayor esfuerzo inversor de la historia en educación no universitaria, con más de 1.300 millones de euros de presupuesto, de los cuales el 84% se destina a la red pública". En esta línea, han defendido que en la pública se invierten ahora 134,5 millones más que en 2023.

Fuentes de la consejería han citado, entre otras actuaciones, que se han mejorado las condiciones laborales y retributivas del profesorado con un acuerdo de 126 millones hasta 2027, que han reforzado la atención a la diversidad con 12 millones de euros y cerca de 900 profesionales y que han invertido más de 77 millones en infraestructuras.

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Por su parte, el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, se ha referido a a la subida salarial del 4,5% (2,25% en 2026 y 2,25% en 2027) para después criticar: "La camiseta verde la planchan cuando gobierna el PP". Desde la consejería han compartido que mantienen "abiertos de forma permanente canales de diálogo con toda la comunidad educativa" y han defendido de nuevo la concertación del Bachillerato apelando a la "legitimidad democrática" y asegurando que es el resultado de las urnas. "Se trata de una cuestión de justicia, equidad, igualdad de oportunidades y libertad de elección", han subrayado.