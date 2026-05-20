Fundación Dfa se alza con el Premio Aragonés del Año por 50 años de trabajo por un mundo sin barreras

La Fundación Dfa se ha alzado con el Premio Aragonés del Año 2026 por su trabajo continuado a lo largo de 50 años para lograr un mundo sin barreras. Esa labor la ha llevado a ser la candidatura más votada entre las 20 que optaban a los galardones en las distintas categorías. Marta Valencia, presidenta de Fundación Dfa, ha subido al escenario para recoger la merecida distinción de la mano de Javier Moll, presidente Prensa Ibérica y Jorge Azcón, presidente de Aragón.

Tras recibir el premio, Marta Valencia ha tenido unas palabras de agradecimiento. "Este premio nos sirve de impulso para seguir trabajando por y para las personas con discapacidad. Aunque lo recojo yo, lo dedico a todos los que hemos formado parte de la Fundación DFA durante estos 50 años. Va a servir para visibilizar que se nos vea a las personas con discapacidad por lo que hacemos y somos capaces de hacer. Este premio es una emoción tremenda que agradezco a El Periódico, Prensa Ibérica y a los lectores. Para nosotros, trabajar por la accesibilidad universal es fundamental", ha subrayado Valencia.

Por un mundo más accesible

Lograr un mundo más accesible para las personas con discapacidad física es el objetivo que persigue la Fundación Dfa desde su creación hace ya 50 años. Con centros en Huesca, Teruel y Zaragoza, ofrece respuestas a las necesidades y demandas de las personas con discapacidad a lo largo de su ciclo vital mediante la gestión de centros sociales y asistenciales que permiten el crecimiento personal y ponen en valor la capacidad frente a la discapacidad.

En todo este tiempo, la labor de Dfa ha servido para avanzar hacia una sociedad más inclusiva y accesible. Sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer. Por ejemplo, solo el 0,6% de las viviendas en España son accesibles, y en Aragón 58.600 viviendas siguen a día de hoy sin ascensor, unos datos que desde la fundación trabajan para seguir reduciendo.

«Los objetivos del año 1976 son los mismos que tenemos ahora, porque aunque se ha mejorado no hay una accesibilidad universal al cien por cien. Todavía nos faltan recursos para que una persona con discapacidad física sea autónoma», señala la presidenta de la Fundación Dfa, Marta Valencia.

Para ello, Dfa lleva a cabo iniciativas que van desde la instalación de rampas y ascensores, hasta la gestión de plazas laborales y ofertas de empleo. Además, ofrece un servicio personalizado adaptado a cada usuario con sesiones de rehabilitación, ayuda a domicilio, ortopedia y teleasistencia. Para los más pequeños cuentan también con un servicio de atención temprana, y para aquellos usuarios que necesitan un mayor apoyo, disponen de residencias y centros de día.

Todo este apoyo se complementa con el asesoramiento a las familias, para que tengan las herramientas y conocimientos necesarios para que la persona se sienta apoyada en todo momento.

La Fundación DFA cuenta con centros en las tres provincias para apoyar a las personas con discapacidad y sus familias. / Servicio especial

Inserción laboral

De cara al mundo laboral, la entidad trabaja con varias empresas y asociaciones para ofrecer prácticas y ofertas de trabajo. «Trabajamos con centros especiales de empleo que ofrecen puestos de trabajo que van desde el transporte, asesoría jurídica, atención telefónica, conserjería, controladores de parkings…Intentamos, dentro de lo legal, que las personas con discapacidad física puedan conseguir puestos de trabajo cualificados», detalla Valencia.

Además, también trabajan para formar a personas con discapacidad a través de diferentes cursos.

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Uno de los mayores retos de la fundación es la visibilización de las personas con discapacid y mostrar de lo que son capaces de hacer.ad / Servicio especial

Pero, sin duda, uno de los mayores retos de la fundación es «la visibilización de las personas con discapacidad. Queremos mostrar a la sociedad de qué somos capaces, como lo demostramos día a día, y que no se fijen solo en nuestras apariencias», destaca Valencia. Para ello, Dfa lleva a cabo campañas de difusión para dar voz a este colectivo y, dentro de esas acciones, encontramos la revista Zangalleta, una publicación cuatrimestral que busca transmitir el lado más humano de estas personas a través de entrevistas, reportajes y artículos de actualidad en los que relatan su día a día y las dificultades con las que se encuentran.