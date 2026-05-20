Fundación Dfa recibe el premio Aragonés del Año en su 50 aniversario

Fundación Dfa se ha alzado con el Premio Aragonés del Año general tras haber sido la candidatura más votada por los lectores de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN entre los nominados que optaban a los galardones en las distintas categorías de estos premios, que cumplen 32 años. La distinción reconoce así los 50 años de trayectoria de la entidad, que tiene centros en Huesca, Teruel y Zaragoza.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, han hecho entrega a Marta Valencia, presidenta de la Fundación Dfa, del galardón con forma de paloma, obra del escultor José Antonio Barrios, que simboliza el reconocimiento y la gratitud a aquellos que con su esfuerzo contribuyen a hacer de Aragón una tierra próspera y pujante en ámbitos como la economía, la sociedad, la ciencia, la cultura o el deporte.

"Este premio nos sirve de impulso para seguir trabajando por y para las personas con discapacidad. Aunque lo recojo yo, lo dedico a todos los que hemos formado parte de la Fundación Dfa y que va a servir para visibilizar que se nos vea a las personas con discapacidad por lo que hacemos y somos capaces de hacer", ha dicho Valencia.

"Este premio es una emoción tremenda que agradezco a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, Prensa Ibérica y a los lectores. Para nosotros trabajar por la accesibilidad universal es fundamental", ha añadido.

La gala, celebrada en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, contó con la presencia de Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, editora del diario; Arantza Sarasola, vicepresidenta; Aitor Moll, consejero delegado; Jesús Javier Prado, de Prensa Ibérica en Aragón; Nicolás Espada, subdirector general de contenidos en Aragón; Cristina Sánchez, gerente de El PERIÓDICO DE ARAGÓN, y el director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, Ricardo Barceló.

También asistió Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; y los consejeros del Gobierno de Aragón, ediles y concejales de municipios aragoneses, así como representantes del ámbito económico, cultural, deportivo y de la sociedad civil.

Resto de premiados

En la categoría de Valores Humanos, los Bomberos de la Diputación Provincia de Zaragoza (DPZ), que cumplen 50 años en este 2026, se llevaron el galardón. Referentes en la provincia, el equipo cubre 292 municipios y cuenta actualmente con 162 profesionales en sus filas. Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica, entregó el premio que recogió Juan Antonio Sánchez Quero, presidente de la DPZ, y Raúl Aguilar, inspector jefe de Bomberos.

El Instituto de Investigación Sanitaria (ISS) de Aragón ganó en Ciencia y Tecnología. El centro cuenta con más de 1.400 trabajadores y es un referente en la investigación sanitaria de la comunidad. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Sainz, fue la encargada de entregar el premio a Daniel Orós, director científico del IIS Aragón, y a Óscar López, director ejecutivo del instituto.

En la categoría de Deportes, Carlos Cantero, entrenador del Casademont femenino, fue el ganador. La distinción le reconoce como líder y uno de los artífices del éxito del equipo. El director de El Periódico de Aragón, Ricardo Barceló, le entregó el reconocimiento a Fernando Ramiro, patrono de la Fundación Basket Zaragoza, que recogió el galardón en nombre de Cantero.

Aragón TV, que cumple dos décadas de emisión en Aragón, resultó ganadora en la categoría de Cultura. Raquel Fuertes, directora de Aragón TV, recibió el premio de manos de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. Junto a ella estaban los periodistas Pedro Hernández y Marimar Cariñena.

En el apartado de Empresa resultó premiada La Zaragozana, compañía referente en el sector cervecero de España con 126 años de historia. Iñaki Navarro, director general adjunto y director territorial Zona Norte de Banco Sabadell, fue el encargado de entregar la distinción a Sergio Elizalde, consejero delegado del Grupo Ágora

Premio Aragonés de Honor

Por último, el Premio Aragonés de Honor recayó en esta 32 edición en Alejandro Martínez, fundador de Alejandro Moda. El galardón reconoce su contribución a la sociedad aragonesa como empresario. Cristina Sánchez, gerente del Periódico de Aragón, y Nicolás Espada, subdirector general de Contenidos de Prensa Ibérica en Aragón, entregaron el galardón a Alejandro Martínez.

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La gala, que congregó a cerca de mil invitados y fue presentada por los periodistas del diario Jorge Heras y Laura Carnicero, contó con el patrocinio del Gobierno de Aragón, Diputación de Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza, Banco Sabadell y AWS.