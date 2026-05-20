Llegan los Aragoneses del Año, una gala para reconocer y aplaudir lo mejor de Aragón

Zaragoza vuelve a vestirse de gala para celebrar una de las citas más esperadas del calendario social aragonés. La Sala Mozart del Auditorio Princesa Leonor acogerá esta tarde una nueva edición de los Premios Aragoneses del Año, los galardones con los que EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y su grupo editorial, Prensa Ibérica, rinden homenaje al talento, el esfuerzo y el compromiso de quienes contribuyen, desde ámbitos muy distintos, al avance y la proyección de esta tierra.

La ceremonia llega después de más de tres décadas de trayectoria y de más de doscientos reconocimientos entregados desde que los premios nacieron en el año 1994. En todo este tiempo, los Aragoneses del Año han mantenido intacta su razón de ser: mirar a Aragón con atención, reconocer a quienes empujan desde la empresa, la ciencia, la cultura, el deporte o la acción social, y devolver a la sociedad una imagen de sí misma forjada a base de trabajo, creatividad, solidaridad y orgullo compartido.

No se trata solo de una entrega de premios. Esta gala quiere ser, un año más, una fiesta colectiva, un aplauso de la comunidad a quienes representan algunas de sus mejores virtudes. Sobre el escenario se desvelarán los ganadores de las cinco categorías habituales —Empresa, Valores Humanos, Ciencia e Investigación, Cultura y Deportes—, además del máximo reconocimiento de la noche, el Premio Aragonés del Año, que recaerá en la candidatura que haya recibido más apoyos entre todas las finalistas.

La Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza volverá a reunir a cerca de un millar de invitados. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Una elección compartida

Porque si algo distingue a estos premios es precisamente la participación de los lectores. Son ellos quienes, con sus votos, convierten una selección de finalistas realizada por el comité editorial en una decisión compartida por miles de aragoneses. Además, tan solo por participar, los lectores han entrado en el sorteo de un televisor de última tecnología, cortesía de El Corte Inglés, cuyo ganador se dará a conocer también esta noche.

Esa implicación ciudadana da a los galardones una personalidad propia: no solo premian trayectorias brillantes, sino que recogen el pulso de una sociedad que sabe reconocer a quienes trabajan por ella.

En Empresa este año optan al reconocimiento Verallia, La Zaragozana (Ambar), Grupo Samca y Eigo Construcciones, cuatro nombres que hablan de industria, arraigo, ambición y capacidad de adaptación. Representan distintos modos de entender el tejido productivo aragonés, desde la tradición que se reinventa hasta proyectos capaces de generar empleo, inversión y actividad en un territorio que necesita compañías fuertes para mirar al futuro con confianza.

En Valores Humanos, los finalistas recuerdan que el progreso de una comunidad no se mide solo en cifras, sino también en la manera en que cuida, educa, protege e incluye. Fundación Ibercaja, los Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza, el CEIP Ramiro Solans y Fundación DFA concurren en una categoría que suele dejar algunos de los momentos más emotivos de la noche, con historias de servicio público, compromiso social e integración.

La Ciencia e Investigación tendrán también un lugar destacado. La investigadora María José Martínez Pérez, The Wave, la Confederación Hidrográfica del Ebro y el IIS Aragón conforman una nómina de finalistas que refleja la diversidad de la innovación en la comunidad: desde la excelencia científica y sanitaria hasta la gestión del agua, la transferencia de conocimiento y la apuesta por nuevos espacios capaces de conectar talento y sociedad.

En Cultura, la gala pondrá el foco en creadores, intérpretes y proyectos que han contribuido a ensanchar el imaginario aragonés. Elena Rivera, Yasmina Praderas, Aragón Televisión y el ciclo La buena estrella forman parte de una categoría que une artes escénicas, comunicación, pensamiento y divulgación cultural. Aragón se cuenta también a través de quienes interpretan, programan, entrevistan, narran y acercan la cultura al público.

El Deporte completará el mapa de candidaturas con cuatro nombres propios ligados al esfuerzo, la disciplina y la capacidad de inspirar. Aday Mara, Andrés Temiño, Marta Pintanel y Carlos Cantero optan a un galardón que reconoce no solo los resultados, sino también los valores del deporte: superación, equipo, constancia y ejemplo para las nuevas generaciones.

Como manda la tradición, los premiados recibirán la estatuilla creada por el escultor zaragozano José Antonio Barrios.

Javier Moll, presidente del grupo Prensa Ibérica / MIGUEL ANGEL GRACIA

Galardón de Honor

Junto a los premios decididos por votación popular, la noche reservará uno de sus momentos más solemnes para la entrega del Aragonés de Honor, una distinción concedida directamente por el diario y destinada a reconocer trayectorias de especial significado para la comunidad. En esta edición, el galardón recaerá en Alejandro Martínez Callén, fundador de Alejandro Moda e impulsor de numerosas acciones solidarias destinadas a ayudar no solo a quienes más lo necesitan en la comunidad, sino también fuera de ella.

La gala reunirá en el Auditorio Princesa Leonor a representantes de las principales instituciones de la comunidad, de la empresa, la cultura, la ciencia, el deporte, la acción social, la política y la sociedad civil aragonesa. Entre los asistentes confirmados figuran el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, la presidenta de las Cortes, María Navarro, el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán o la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, además de los máximos responsables de Prensa Ibérica: su presidente, Javier Moll, y la vicepresidenta, Arantza Sarasola.

Tras la gala, el ambiente de celebración se prolongará durante un cóctel en la Sala Hipóstila. / Jaime Galindo.

Los periodistas de esta casa, Laura Carnicero y Jorge Heras serán los encargados de conducir una velada que volverá a tener sello aragonés. La ceremonia contará con la actuación del coreógrafo y bailarín Miguel Ángel Berna, pensada para añadir emoción a una noche en la que el protagonismo pertenecerá a los nominados y a las historias que representan. Tras la entrega de premios, los invitados compartirán un cóctel en la Sala Hipóstila del propio auditorio servido por Grupo El Cachirulo, maridado con vinos de Bodegas Aragonesas, cervezas Ambar y combinados de Coca-Cola.

Pero el toque aragonés llega más allá de esta cuidada propuesta gastronómica y la selección de bebidas, y estará presente en todos los detalles que componen la velada. Hablamos de la delicada decoración floral del photocall, creada para la ocasión por Nacho Vergara; pero también de todo lo relativo a la iluminación y el sonido, con el equipo de Delrio Visual; o el lujo, que llega de la mano de Ágreda Automóvil, quienes llevarán hasta las puertas del auditorio dos de sus modelos de alta gama.

Delrio es una productora audiovisual especializada en realización de eventos, producción de programas de televisión y elaboración de vídeos corporativos. Con una extensa experiencia, ha acompañado al PERIÓDICO DE ARAGÓN en más de una ocasión haciendo posible que todo salga a la perfección en una de las veladas más esperadas de la temporada. Su gran combinación de creatividad y tecnología audiovisual más avanzada logra transformar cada evento en una experiencia única.

Por su parte, las excepcionales creaciones de Nacho Bergara van un paso más allá de la belleza y la armonía, sorprendiendo con su originalidad y buen gusto.

Y el lujo también llega a la gala en forma de vehículo, porque Ágreda Automóvil estará prensente con dos coches de alta gama para que todos los asistentes puedan ver en primer línea el resultado de combinar la tecnología con la pasión por el motor.

Todo ello y mucho más contribuirá a crear ese clima de encuentro y celebración que define una cita como esta que nadie quiere perderse

Esta noche, entre nervios y emoción, la gala volverá a lanzar un mensaje claro: Aragón avanza porque hay personas y entidades que creen en él, que trabajan por él y que lo proyectan con orgullo.

La 32ª edición de los Premios Aragoneses del Año organizados por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN Y Prensa Ibérica no sería posible sin la colaboración del Gobierno de Aragón, la Diputación de Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza, Banco Sabadell y Amazon Web Services.