Huesca prepara la renovación de las calles de todos sus polígonos industriales
El consistorio ha sacado a licitación el proyecto de mejora del firme asfáltico y la señalización en diferentes de los viales industriales con un presupuesto global de licitación de 149.800,31 euros
El Ayuntamiento de Huesca ha sacado a licitación el proyecto de mejora del firme asfáltico y la señalización en diferentes calles de polígonos industriales de la ciudad, con un presupuesto global de licitación de 149.800,31 euros.
El proyecto define las obras de refuerzo y renovación de la capa de rodadura en la calle Siderurgia, en el tramo comprendido entre la ronda Industria y la calle Ganadería, y en la calle Artes Gráficas, también entre la ronda Industria y la calle Ganadería. La superficie total de actuación asciende a 5.085 metros cuadrados, de los que 3.080 corresponden a la calle Artes Gráficas y 2.005 a la calle Siderurgia.
El plazo de ejecución es de dos semanas. Los trabajos previstos incluyen la limpieza previa y el barrido de las zonas de actuación, el fresado de cantos, zonas deformadas o secciones completas, el riego de adherencia, el extendido y compactado de una nueva capa de mezcla bituminosa en caliente de cinco centímetros, la puesta a cota de pozos y arquetas existentes y la pintura vial de señalización horizontal.
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