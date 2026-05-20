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Huesca prepara la renovación de las calles de todos sus polígonos industriales

El consistorio ha sacado a licitación el proyecto de mejora del firme asfáltico y la señalización en diferentes de los viales industriales con un presupuesto global de licitación de 149.800,31 euros

El polígono Sepes de Huesca.

El polígono Sepes de Huesca. / El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

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Zaragoza

El Ayuntamiento de Huesca ha sacado a licitación el proyecto de mejora del firme asfáltico y la señalización en diferentes calles de polígonos industriales de la ciudad, con un presupuesto global de licitación de 149.800,31 euros.

El proyecto define las obras de refuerzo y renovación de la capa de rodadura en la calle Siderurgia, en el tramo comprendido entre la ronda Industria y la calle Ganadería, y en la calle Artes Gráficas, también entre la ronda Industria y la calle Ganadería. La superficie total de actuación asciende a 5.085 metros cuadrados, de los que 3.080 corresponden a la calle Artes Gráficas y 2.005 a la calle Siderurgia.

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El plazo de ejecución es de dos semanas. Los trabajos previstos incluyen la limpieza previa y el barrido de las zonas de actuación, el fresado de cantos, zonas deformadas o secciones completas, el riego de adherencia, el extendido y compactado de una nueva capa de mezcla bituminosa en caliente de cinco centímetros, la puesta a cota de pozos y arquetas existentes y la pintura vial de señalización horizontal.

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