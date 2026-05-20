La II Feria de Empleo Metalízate reúne a más de 1.000 asistentes y pone de manifiesto la necesidad de profesionales cualificados: "Faltan electricistas, fontaneros, caldereros..."
La feria permite contactar directamente con empresas del sector y conocer de primera mano sus necesidades de contratación
La Federación de Empresas del Metal de Zaragoza (FEMZ), con la colaboración de Lacor Formación, ha celebrado este miércoles la II Feria de Empleo Metalízate, una cita que ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de profesionales cualificados en el sector del metal y el interés creciente por las oportunidades laborales que ofrece este sector.
El evento, desarrollado en las instalaciones de Lacor Formación, ha reunido a más de 1.000 asistentes que han podido contactar directamente con empresas del sector, conocer de primera mano sus necesidades de contratación, informarse sobre los perfiles más demandados y presentar sus candidaturas en un entorno especializado, dinámico y orientado al empleo.
Más de 40 empresas han participado en esta segunda edición mostrando sus proyectos y planes de crecimiento, y buscando perfiles muy diversos como soldadores/as, electromecánicos/as, montadores/as, caldereros/as, técnicos/as de telecomunicaciones, jefes/as de proyecto, administrativos/as, carretilleros/as u operarios/as.
La feria ha servido como punto de encuentro entre empresas y personas en búsqueda activa de empleo, estudiantes y profesionales interesados en reorientar su trayectoria hacia un sector con una elevada capacidad de generación de empleo estable y cualificado.
El secretario general de FEMZ, Carmelo Pérez, ha asegurado que “el 80% de las inversiones que se han anunciado en Aragón son del sector metal, lo que traduce en la necesidad de incorporar más de 15.000 personas en los próximos 3 años”.
Por su parte, Ángel Adiego, consejero delegado del Grupo Lacor, ha subrayado que “faltan electricistas, fontaneros, caldereros…y ahí es donde los centros de formación podemos ayudar a las empresas. Debemos ser capaces de poner en valor las bondades del sector metal, un sector que crea empleo estable y de futuro”.
Esta segunda edición de la feria ha superado las cifras del año pasado, consolidando a metalíZate como una iniciativa de referencia para impulsar el empleo, la formación y la atracción de talento hacia el sector metal en Aragón.
El sector del metal en Aragón está formado por más de 8.400 empresas y más de 17.900 autónomos y da empleo a más de 115.000 personas trabajadoras, lo que supone el 18,82% del total del empleo de la Comunidad. En Zaragoza, su peso es aún más significativo, ya que representa el 20,81% del empleo provincial; es decir, aproximadamente una de cada cinco personas trabajadoras de Zaragoza trabaja en el sector del metal.
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