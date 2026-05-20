El IIS Aragón recibe el Aragonés del Año en la categoría Ciencia y Tecnología.

El Instituto de Investigación Sanitaria (IIS) Aragón se ha alzado con el premio Aragonés del Año en la categoría Ciencia y Tecnología. Daniel Orós, director científico del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón y Óscar López, director ejecutivo del instituto, han subido al escenario para recoger la merecida distinción entregada por Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Portavoz del Gobierno.

"El instituto es algo más que investigación, nace hace más de una década con vocación de mejorar la salud de los aragoneses, que es lo preciado que tenemos, integrando la investigación como pilar fundamental", ha expresado Daniel Oros tras recoger el galardón. "Está medicina de investigación, con los centros de salud y con las personas y para las personas, es un modelo de éxito que nos da alas para poder desarrollar proyectos de futuro y que Aragón sea pionera en el campo de la investigación", ha añadido.

Por su parte, Óscar López, ha apuntado que el modelo de investigación, desde su origen, es una medicina basada en la investigación dentro de los centros sanitarios: "Es una medicina que tenemos a pie de calle en Hospitales Universitarios Lozano Blesa y Miguel Servet".

También ha apostillado que es un proyecto que ya es una realidad y que "se lleva a cabo en el corazón de la sanidad pública, y que investiga con la gente y para la gente, que es lo que más nos importa".

En esta categoría, los lectores podían elegir entre María José Martínez, Premio Nacional de Investigación; The Wave; la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE); y el Instituto de Investigación Sanitaria (IIS) Aragón.

Un referente de la investigación sanitaria

Con más de 1400 investigadores, el IIS Aragón se posiciona como uno de los referentes en el sector sanitario de la comunidad. Este centro está formado por los hospitales universitarios Lozano Blesa y Miguel Servet, y Atención Primaria de Salud.

El propósito del IIS Aragón es facilitar la investigación y la innovación en el ámbito de la salud. Entre sus principales objetivos está: aproximar la investigación básica y aplicada de servicios sanitarios, crear un entorno investigador de calidad, construir un lugar idóneo para la captación de talento y posicionarse en la excelencia internacional con grupos de investigación líderes en la captación de recursos.

Para conseguir todo esto, el instituto cuenta con más de 16 millones de euros gestionados en investigación. En total hay 100 grupos de investigación en los diferentes ámbitos de la salud: neurociencia, salud mental y órganos de los sentidos; ingeniería médica y ciencia de datos; inmunidad, cáncer y enfermedades de origen infeccioso; cardiovascular, metabolismo y nutrición; atención primaria, enfermería, cuidados y salud pública; y terapias avanzadas.

En la última década, el IIS Aragón ha impulsado más de 1000 ensayos clínicos, estando más de 560 activos actualmente.«Estos son un reflejo del impacto que la labor del IIS Aragón está teniendo en el desarrollo de nuestra comunidad», explica el director científico del instituto Daniel Orós.

El IIS Aragón recibe el Aragonés del Año en la categoría Ciencia y Tecnología. / Laura Trives

En cuanto a este último año 2025, el instituto ha aumentado sus espacios e infraestrucutras. «Ha sido un año muy positivo, de consolidación y crecimiento. Hemos incrementado los espacios dedicados a investigación en los centros sanitarios, con la nueva Unidad de Investigación Traslacional en el Hospital Universitario Miguel Servet, inaugurada en septiembre de 2025. Además, hemos impulsado la nueva Unidad de Terapias Avanzadas que, por primera vez en Aragón, permitirá producir terapias innovadoras como las terapias CAR-T para los pacientes aragoneses».

De cara al futuro, el principal objetivo del IIS Aragón es seguir acercando la investigación al paciente, consolidando el perfil del clínico-investigador. «También es fundamental reforzar la relación con la sociedad, los pacientes y las nuevas formas de evaluar el impacto científico no solo por publicaciones, sino por su utilidad real en salud», reconoce Daniel Orós.

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Esta no es la primera vez que el IIS aspira a hacerse con un premios Aragoneses del Año. En 2022, el Grupo de Neurociencia del IIS Aragón se alzó con el premio en esta misma categoría, sin embargo, esta vez la candidatura incluye a toda la entidad. «Esta nominación pone en valor una forma de entender la investigación sanitaria: útil, cercana y orientada a mejorar la vida de las personas», concluye Orós.