Javier Moll: "Aragón debe reafirmarse como territorio realmente estratégico"

«Aragón quiere dejar de verse como periferia y aprovechar su fortaleza para situarse en el centro de la acción y reafirmarse como un territorio realmente estratégico». Así ha defendido Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, a la comunidad durante el discurso de apertura de la gala de los Premios Aragoneses del Año, organizados por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.

Moll ha dado la bienvenida a una cita que define como «importante» dentro del calendario social y cultural de la comunidad. Un encuentro que, según ha señalado, permite a Aragón «reconocerse como sociedad» y reflexionar sobre los valores compartidos, el camino recorrido y los retos de futuro.

El presidente de Prensa Ibérica ha subrayado que los Aragoneses del Año se han consolidado como «la gran cita social y cultural» de la comunidad, un punto de encuentro en el que confluyen la política, la empresa, la ciencia, el deporte, la cultura y el compromiso social. A lo largo de 32 años de trayectoria, ha recordado que estos galardones han distinguido ya a más de 200 personas, empresas e instituciones.

Moll ha destacado además el carácter participativo de los premios, al ser los lectores quienes eligen a los galardonados. «Son los aragoneses los que deciden y eso le concede un valor especial». En este sentido, ha señalado que "los premiados, y también los candidatos —que son muchos y muy valiosos—, reflejan el carácter de esta tierra: una sociedad trabajadora, noble, abierta, hospitalaria y exigente consigo misma. Una sociedad que mira al futuro abrazando el progreso sin renunciar a sus raíces".

El presidente ha puesto en valor el «caudal humano» de Aragón como clave para explicar «el crecimiento de la economía, el auge de su industria, la pujanza de las exportaciones y la capacidad para atraer inversión». También se ha referido al avance de sectores como la logística y la tecnología, la inteligencia artificial, los centros de datos y las energías renovables. "El viento, el sol y el territorio se han transformado en motores económicos", ha dicho.

Moll, durante su discurso. / JAIME GALINDO / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Durante su discurso, Moll ha aludido a la despoblación como uno de los grandes desafíos. Ha señalado que, mientras Zaragoza se afianza como una de las grandes ciudades del país, Aragón debe seguir trabajando para que «el desarrollo, la conectividad y el emprendimiento lleguen al medio rural, a los pueblos donde late buena parte de nuestra identidad".

Frente a la masificación de otros destinos, Moll ha defendido que Aragón cuenta con una oferta de naturaleza, patrimonio, gastronomía e identidad. «Esta tierra combina hoy modernidad y raíces, y aspira a crecer sin perder aquello que la hace única".

Moll ha cerrado su intervención reivindicando el papel de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, como referencia informativa de la comunidad tras más de 35 años de historia. Ha destacado su vocación de cercanía, servicio público, rigor y periodismo hiperlocal, así como su vínculo con los lectores, que da sentido a unos premios dedicados a reconocer a quienes «investigan, emprenden, crean, compiten, ayudan e inspiran».

Noticias relacionadas

"Pero también celebramos algo más profundo: una manera de ser. Porque Aragón no solo es una tierra de grandes proyectos. Es una tierra de personas que saben esforzarse, que saben levantarse, que no olvidan de dónde vienen y que siempre encuentran la forma de tender la mano. Y quizá ahí reside la verdadera fuerza de esta comunidad: en su gente. En quienes cada día, desde una empresa, un laboratorio, un escenario, un campo, una escuela o un pequeño pueblo, hacen Aragón un poco mejor", ha rematado Moll.