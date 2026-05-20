La Zaragozana se lleva el Aragonés del Año en Empresa

El premio Aragonés del Año en la categoría de Empresa ha recaído en esta edición de 2026 en La Zaragozana. Sergio Elizalde, consejero delegado del Grupo Ágora, ha recogido el premio de las manos de Iñaki Navarro, director general adjunto y director territorial Zona Norte de Banco Sabadell.

"Nuestra compañía se ha caracterizado siempre por muchas cosas, una es la obsesión por hacer una buena cerveza, la otra cosa en la que nos esforzamos es por intentar ir cambiando con según el gusto de nuestros consumidores, yo creo que esas dos características nos caracterizaban hace 125 años y ahora" ha dicho Sergio Elizalde, tras recoger el merecido galardón.

En esta categoría, los lectores podían elegir entre en Verallia, La Zaragozana, Grupo Samca y Eigo Construcciones.

Patrimonio bebible de Aragón

La Zaragozana celebró en 2025 sus 125 años de historia, lo que ya por sí solo representa un hito al alcance de pocas empresas. Pero superado ese aniversario, la compañía sigue dando pasos firmes a nivel empresarial para seguir compitiendo en «un mundo de gigantes» pero siempre con una estrecha vinculación con Aragón.

Pocas presentaciones hacen falta del Grupo Ágora porque los nombres de sus marcas son de sobras conocidos. Entre ellos figuran Moritz, Lunares (agua), La Pantera (cafés) o Konga (gaseosas y refrescos). Aunque, sin lugar a dudas, el más conocido es el de Ambar, su marca de cervezas que se ha convertido en su particular motor crecimiento, siendo en la actualidad la principal marca cervecera de la comunidad pero también con presencia en otros puntos de la península, sobre todo en el norte.

Y todo ello con Zaragoza como su origen y principal polo de desarrollo. Es en la capital aragonesa donde nació este pequeño grupo cervecero independiente como una empresa familiar, y desde donde ha evolucionado hasta convertirse en el Grupo Ágora, pasando por cinco generaciones. Prueba de ese arraigo es su gran fábrica, ubicada en pleno barrio de San José, que es también su escaparate al público.

«Todos estos años dan para mucho y en este tiempo nos hemos mantenido fieles a nuestro compromiso empresarial y social con el territorio», asegura el CEO del grupo, Sergio Elizalde, quien defiende también haber contribuido «a generar riqueza a través del empleo, la inversión y el apoyo a los bares y negocios de hostelería», siendo este un elemento diferencial. Son esos «negocios con alma», como los define, los que han permitido sacar adelante «un producto humilde, natural y de altísima calidad», presente en la mayoría de establecimientos. «Hoy podemos decir que Ambar, más que una marca de cerveza, es un ‘patrimonio’ bebible de Aragón», añade.

Pero la faceta más tradicional no está reñida con la innovación. Ni ahora, ni por ejemplo en 1976, cuando fueron pioneros al desarrollar una variedad de cerveza sin alcohol. Más de 50 años después, el pasado mes de abril, estrenaron la primera cerveza sin azúcar y probiótica, elaborada a partir de la Triple Zero Tostada. «Tiramos de ingenio y atrevimiento, poniendo siempre a las personas en el centro, por encima de los mercados y los números. Hace 50 años, nuestra sin alcohol abrió una senda que hoy representa el 14% del consumo total porque disfrutar y cuidarse no está reñido», defiende Elizalde.

Por todo ello a La Zaragozana le gusta definirse como «pequeños en un mundo de gigantes» en el que, sin embargo, no juegan en los márgenes sino que apuestan por «rehacer el mundo de la cerveza en España», apunta su CEO.

La nominación a los Premios Aragoneses del Año es para el grupo «un orgullo y una responsabilidad». «Que sean los propios aragoneses quienes cada año elijan a quienes les representan por su trabajo y sus valores, lo hace aún más significativo. Sin duda, es una muestra de cariño que nos impulsa a seguir siendo lo que somos: la cerveza de esta tierra», remarcan desde el grupo.

Sergio Elizalde, CEO del Grupo Ágora / Laura Trives

‘SÍ, SOY DE ARAGÓN’

Este 23 de abril, Día de Aragón, Ambar lanzó la sonada campaña Sí, soy de Aragón, en la que ahondó un año más en las peculiaridades de la identidad aragonesa y todo aquello que nos une. En esta ocasión, sirvió también para captar la opinión del resto de España y saber cómo se nos ve fuera. Este proceso se realizó a través de un millar de encuestas online en todo el territorio nacional. «Sí, somos cabezones» o «sí, hablamos claro», son algunos de los lemas que surgieron de dicha investigación. «Tenemos que querernos más» fue el leitmotiv de 2025.

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El paso de los años ha convertido su anuncio publicitario, cada vez más compartido en las redes sociales, en uno de los elementos más esperados de estas celebraciones y ha conseguido al mismo tiempo enraizar la marca con la comunidad y profundizar en su faceta más social.