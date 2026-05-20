La ministra portavoz Elma Saiz: "Debemos acompañar a esas personas que vienen con esperanza y son tan importantes, desde Cariñena a Binéfar o Zaragoza"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno de España, Elma Saiz, ha sido una de los protagonistas, por segundo año consecutivo, en la gala de Aragoneses del Año de este 2026 celebrada esta noche en el Auditorio de Zaragoza. Lo ha sido tras entregar el premio de Ciencia y Tecnología al Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, en una entrevista sobre el escenario en el que ha asegurado que "habrá presupuestos generales, aunque tenerlos prorrogados no impide nuestra acción política" y en la que ha defendido a capa y espada el proceso de regularización de migrantes iniciado en abril.

Sus palabras han ido dirigidas directamente a las administraciones aragonesas, después de que tanto las Cortes de Aragón como el Ayuntamiento de Zaragoza mostrasen su desacuerdo con la medida. Saiz ha expresado que el proceso está yendo "según lo previsto", como ha podido comprobar, dice, de primera mano, en una reunión este mismo miércoles por la tarde en la Delegación del Gobierno en Aragón con sindicatos, patronal y entidades.

Un encuentro en el que no había representación ni de la DGA ni del consistorio zaragozano, aunque desde ambas instituciones han asegurado que no habían sido invitadas, como ha asegurado posteriormente la alcaldesa Natalia Chueca desde el mismo escenario. "Si me hubieran acompañado, estoy convencida de que se darían cuenta de la importancia que tiene la regularización para esta tierra, tanto en derechos como en ética y también en la economía", ha defendido la ministra portavoz, que ha tendido la mano al "diálogo" con ambas administraciones y ha reivindicado la "importancia de reconocer a las personas que ya están aquí, desde Cariñena hasta Binéfar o la propia Zaragoza". "Debemos acompañar y mirar a los ojos a esas personas que viven con esperanza, vinendo hacia aquí una mujer me ha parado a darme las gracias", ha suscrito.

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También ha habido tiempo para los chascarrillos. Ha sido tras comprometerse a regresar el próximo 2027 a los Aragoneses del Año, en la que sería su tercera edición. "Veo reírse al presidente en primera fila (por Azcón), no sé si le ha hecho mucha gracia", decía entre risas, compartidas en este caso con el líder de la DGA.