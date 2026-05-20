Natalia Chueca: "Mi intención es volver a presentarme a las próximas elecciones porque tenemos un proyecto de largo recorrido"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, no se ha querido perder la celebración de la gala Aragoneses del Año, organizada este miércoles en el Auditorio Princesa Leonor de Zaragoza. Durante su intervención ha destacado el trabajo de El PERIÓDICO DE ARAGÓN y Prensa ibérica y la nueva edición de estos premios, que permite "poner en valor el talento de esta tierra en un momento maravilloso como el que vive la ciudad y la comunidad", ha dicho.

Los periodistas Jorge Heras y Laura Carnicero le han preguntado por las numerosas obras que hay en la ciudad y la alcaldesa ha reseñado que en esta legislatura van a renovar 35 calles y avenidas. "Y seguiremos porque hay barrios que nos lo piden. Hay que seguir transformando Zaragoza", ha puntualizado.

"El objetivo de todas estas reformas es mejorar Zaragoza y hacer todo el trabajo que no se ha hecho en años anteriores. Había mucho trabajo por hacer después de años en los que no se ha invertido", ha indicado.

Elecciones en 2027

Ante un 2027 que llegará con elecciones municipales, Chueca ha mostrado su intención de volver a presentarse. "Mi intención es volver a presentarme porque tenemos un proyecto de largo recorrido. Me queda el 25% de la legislatura y voy a trabajar cada día para cumplir prácticamente el 100% de mi programa, algo que otros no pueden decir", ha dicho.

La alcaldesa también ha puesto en valor la cantidad de grandes eventos que acoge la ciudad. "Esta política de hacer festivales y eventos no es solo para disfrutar, que tambien, es importante porque proyecta la ciudad fuera. El último Zaragoza Florece dejó 9 millones y el Zaragoza Luze, 4 millones. Se llenan los hoteles, restaurantes, comercios, autónomos y las pymes facturan… estos eventos generan economía y riqueza", ha reseñado.

Natalia Chueca, en el escenario, durante un momento de la gala. / GRACIA / GALINDO

La alcaldesa, que tenía delante a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz, quien hoy ha mantenido una reunión en Zaragoza con entidades sociales para abordar el tema de la regularización de migrantes, ha lamentado no acudir al encuentro. "Me hubiera gustado asistir. Era una oportunidad para habernos invitado", ha dicho.

"No estamos hablando del fondo sino de las formas. Con el reto demográfico que tenemos, necesitamos la inmigración pero bien regulada. Se ha hecho algo extraordinario y sin comunicación previa a los ayuntamientos que son los que lo tenemos que gestionar. Pero es competencia del Gobierno de España. Necesitamos una política de inmigración ordenada", ha argumentado.

Noticias relacionadas

Por último, la alcaldesa de Zaragoza también ha hablado sobre la situación del Real Zaragoza, que podría confirmar su descenso a Primera RFEF este domingo. "Es una pena que el Real Zaragoza no acompañe el buen momento que vive la ciudad. Lo que quieren y merecen los zaragocistas y zaragonas es que un equipo histórico como el Real Zaragoza esté en Primera", ha señalado.