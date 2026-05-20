Nolasco planea activar “un servicio de verificación del fraude” en las ayudas del Gobierno de Aragón en el primer semestre de 2027

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco (Vox), ha dado el pistoletazo de salida a la comisión de esta área en las Cortes autonómicas con la presentación de su plan para la legislatura. La única novedad respecto al pacto firmado con el PP es la intención de lanzar “un servicio de verificación del fraude prestacional” en el primer medio año de legislatura.

Nolasco ha defendido su concepto de prioridad nacional, el eje que ha vertebrado las exigencias de Vox al PP en el pacto recién firmado. Según el líder de la ultraderecha en la comunidad, esto es “la defensa del sentido común de una amplia mayoría de españoles” y ha resumido en “ayudar primero a los de casa” las intenciones de su acción de Gobierno. “Es totalmente legítimo”, ha insistido el líder de Vox en la comunidad, que ha asegurado que existen “un montón de criterios y baremos” para ejecutar sus políticas conforme a esa prioridad nacional.

No ha precisado Nolasco cómo piensa mover esos baremos ni el impacto que van a tener en el día a día de los ciudadanos. Sí ha hablado de “arraigo” y de “tradición”, así como ha criticado las ayudas a inmigrantes, con datos nacionales. “Si la carga es para el pueblo español, también tienen que serlo las ayudas”, ha resumido Nolasco, que ha asegurado que le parecería “mal que las ayudas fueran antes a los canadienses que a los españoles, no es cuestión de color”. En un nuevo concepto, el vicepresidente autonómico ha estrenado “el patriotismo social” y ha llamado a ejecutar su acción con “un principio de gestión que sabe que el dinero de los contribuyentes es escaso”.

Nolasco ha afirmado que “el silencio administrativo positivo” será el funcionamiento de su administración, que también apostará por “reducir al 50% las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales” y “a la mínima expresión” la cooperación al desarrollo o a las organizaciones que “favorezcan la inmigración ilegal”. También ha adelantado que todas las organizaciones tendrán que “acreditar su utilidad pública efectiva”.

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El también consejero de Bienestar Social y Familia ha avanzado que cada texto legal impulsado tendrá “un informe de impacto en la familia” y ha avanzado que se apoyarán “medidas concretas para apoyar la fiscalidad para natalidad y apoyo de las familias”.