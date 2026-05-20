Los Premios Hostelería #PorElClima 2026 reconocen a Dinópolis

El parque temático turolense Dinópolis ha sido galardonado con el premio regional para Aragón en la III edición de los Premios Hostelería #PorElClima en reconocimiento a su compromiso ambiental y la descarbonización del sector hostelero. La entrega tuvo lugar este lunes en el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid y contó con la presencia de Elena Pita, directora de la Oficina Española de Cambio Climático; y Núria Aymerich, comisionada especial para la Competitividad Industrial y Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria y Turismo.

Dinópolis se suma así a los premiados aragoneses de las ediciones anteriores: el Ayuntamiento de Zaragoza, premiado a nivel nacional en la categoría de Alianzas, el grupo Cachirulo y el restaurante Vidocq. Estos galardones, otorgados por Hostelería #PorElClima —iniciativa de Ecodes y Coca-Cola, con el apoyo de Hostelería España— reconocen a aquellos establecimientos hosteleros, instituciones y asociaciones que han asumido un compromiso decidido para actuar contra el cambio climático en la hostelería.

La elección de Dinópolis reconoce la integración de la sostenibilidad en el núcleo de su actividad, vinculada a la investigación y conservación de los yacimientos paleontológicos de Teruel. En coherencia con esta misión, el parque ha reforzado su compromiso ambiental mediante una estrategia orientada a la mejora continua, incorporando criterios sostenibles en su gestión diaria para reducir su impacto y avanzar hacia un modelo más eficiente. En colaboración con Hostelería #PorElClima, ha impulsado un análisis de sostenibilidad y desempeño climático en varios de sus espacios de restauración, lo que ha permitido desarrollar numerosas acciones centradas en la eficiencia energética, la reducción de emisiones y el uso responsable de los recursos. Su papel como referente turístico y su compromiso con la preservación del territorio lo posicionan como un ejemplo destacado en la descarbonización del sector en Aragón.

«La hostelería española vuelve a demostrar su capacidad para liderar la transformación hacia modelos más sostenibles. Los premiados de esta edición reflejan cómo la sostenibilidad se está integrando de forma real en la gestión diaria de los negocios, con acciones cada vez más eficaces, medibles y alineadas con la descarbonización del sector», afirma Esther Morillas, vicepresident Public Affairs, Communication & Sustainability de Coca-Cola de Europacific Partners Iberia.

Realidad tangible

Por su parte, Juan Ortiz, director general de Ecodes, destaca que «estos galardones muestran que la descarbonización del sector ya es una realidad tangible, con acciones concretas en eficiencia energética, gestión de residuos o movilidad sostenible plenamente alineadas con la ciencia y los objetivos del Acuerdo de París, que en España se concretan a través del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Desde Ecodes impulsamos esta transformación a través de Hostelería #PorElClima, movilizando a miles de establecimientos y convirtiendo la ambición climática en resultados concretos. Los premiados reflejan cómo la hostelería se está convirtiendo en un sector clave en la transición hacia una economía descarbonizada».

Asimismo, José Almeida, presidente de Hostelería de España, subraya que «la hostelería es un sector clave en nuestra sociedad, y, como tal, debe dar un paso al frente en la descarbonización, como demuestran todas las empresas premiadas en esta edición. La sostenibilidad social, económica y medioambiental marcan la hoja de ruta del sector. Proyectos como Hostelería #PorElClima y la importante labor de las asociaciones provinciales son vitales para hacer accesible la lucha contra la acción climática a un sector con una alta capilaridad, compuesto por más de 300.000 empresas».

Más de 700 establecimientos y 20.000 acciones

Hostelería #PorElClima nació en 2017 con el objetivo de movilizar al sector de la hostelería en la acción climática y contribuir a su transformación para adaptarlo a las demandas de una sociedad cada vez más sensibilizada con las cuestiones medioambientales. Ofrece herramientas, información y pautas de actuación para que bares, restaurantes y cafeterías puedan reducir sus emisiones, en línea con el compromiso adquirido en el Acuerdo de París. En la actualidad, la iniciativa reúnes a cerca de 20.000 establecimientos adheridos, que han implementado más de 330.000 acciones dirigidas a reducir sus emisiones.

En concreto, el estudio de los establecimientos participantes en esta edición —más de 700 negocios, con cerca de 20.000 acciones analizadas— muestra que la gestión de residuos continúa siendo el área con mayor grado de implementación, impulsada tanto por cambios de hábitos como por el marco normativo. Estas acciones permiten optimizar recursos, reducir costes y avanzar hacia modelos de economía circular y descarbonización del sector.

Asimismo, el consumo responsable alcanza altos niveles de cumplimiento, con especial relevancia en la reducción del desperdicio alimentario y la apuesta por productos sostenibles. También se observa un avance significativo en movilidad sostenible, con medidas como la conducción eficiente o la promoción del transporte público.

Entre las acciones más extendidas destacan el reciclaje de vidrio y el uso de iluminación led, mientras que otras como la reutilización de agua siguen siendo menos frecuentes, lo que señala áreas de mejora para el sector.

Un aspecto relevante de Hostelería #PorElClima es su contribución al conocimiento del impacto ambiental del sector, a través del Observatorio de Acción Climática del Sector Hostelero, que permite analizar datos reales y facilitar la toma de decisiones tanto a los establecimientos como a las instituciones.