Azcón celebra el reconocimiento de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN al “talento de la comunidad y a esos espejos en que mirarnos”

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha participado este miércoles en la gala Aragoneses del Año, organizada por El Periódico de Aragón y Prensa Ibérica, de la que ha destacado su capacidad para generar “un encuentro multitudinario que muestra que Aragón es maravilloso por los aragoneses y que reconoce el talento, los líderes y a personas que son espejos en que mirarnos”.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha defendido la formación de su reciente Gobierno, que cumple “con las reglas escritas y las no escritas en democracia” y que llamó a los aragoneses a las urnas por no tener un Presupuesto: “Lo lógico es cumplir esa regla no escrita que se sigue en la mayoría de las democracias occidentales”.

Entrando en su acción de Gobierno, Azcón ha reivindicado una vez más los anuncios milmillonarios hechos desde su llegada al Pignatelli en la pasada legislatura. “Aragón va a vivir una época de empleo y crecimiento económico”, ha resumido el jefe del PP en la comunidad, que se plantea “el reto de gestionar” el aterrizaje de esas inversiones. Mirando al avance de la legislatura, Azcón se ha mostrado “convencido” de que “Aragón puede ser la primera comunidad que consiga el pleno empleo y que todo el que quiera trabajar encuentre ese trabajo”.

El presidente autonómico ha puesto en valor su política de vivienda, con la que espera construir 7.000 viviendas públicas, y ha pedido “ordenar algo que lleva muchos años desordenado” como es la inmigración, “una de las preocupaciones de la ciudadanía”.

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Ironizando sobre las segundas partes amorosas, por la vuelta de Vox al Gobierno de Aragón, Azcón ha asegurado que “las segundas partes están bien” y que se puede “celebrar esos reencuentros”.