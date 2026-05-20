Protestas en los centros de salud en el tercer día de huelga de los médicos de Aragón: "No somos máquinas, somos personas"

La huelga de los médicos contra el Estatuto Marco que pretende aprobar el Ministerio de Sanidad continúa en Aragón y este miércoles las concentraciones se han sucedido en los centros de salud. El punto de Atención Primaria de Valdespartera ha sido el lugar de encuentro de los profesionales, que han salido a la calle con pancartas para criticar la situación en una jornada en la que, según datos del Departamento de Sanidad, el seguimiento ha sido del 8,96%. De un total de 3.882 efectivos reales, han secundado la huelga 348 profesionales, según la DGA.

Varias de las profesionales sanitarias en el centro de salud de Valdespartera, este miércoles. / JOSEMA MOLINA

Por tercer día consecutivo y como viene sucediendo desde que se producen las huelgas, las cifras de la consejería distan de las ofrecidas por los sindicatos convocantes. Estos la sitúan en un 80% en hospitales y un 50% en los centros de Salud. Mañana jueves habrá una nueva concentración, a las 12.00 horas, ante las puertas del y hospital Clínico de Zaragoza.

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Este miércoles, y a la espera de conocer las operaciones suspendidas, el seguimiento por provincias ha sido el siguiente, de acuerdo a los datos de Sanidad. En Huesca, de 584 efectivos reales, han secundado la huelga 20 (3,42%); en Teruel, de 359 efectivos han secundado la huelga 22 (6,13%); y en Zaragoza, de 2.939 efectivos han secundado la huelga 306 (10,41%)