Stellantis Figueruelas contratará hasta 500 trabajadores por el aumento de producción y la llegada de Leapmotor

La planta automovilística de Stellantis en Figueruelas vuelve a moverse al ritmo de las grandes expectativas industriales que rodean su futuro. En plena transformación hacia el vehículo eléctrico y mientras avanza el desembarco de la china Leapmotor en Aragón, la factoría zaragozana prepara una importante contratación de personal para afrontar el incremento de actividad previsto en la segunda mitad del año.

UGT ha comunicado este jueves la apertura de un proceso de selección para incorporar entre 450 y 500 trabajadores a los departamentos de producción de la fábrica. Las contrataciones se realizarán progresivamente entre junio y octubre y los contratos tendrán inicialmente una duración mínima de seis meses, ampliable hasta un año en función de la evolución del mercado y de la acogida comercial de los nuevos modelos.

El movimiento supone una señal clara del cambio de ciclo que vive Figueruelas. Tras meses marcados por obras, reorganizaciones productivas y ajustes de calendario ligados a la electrificación de la planta, Stellantis empieza a prepararse para recuperar volumen y actividad coincidiendo con el arranque industrial de Leapmotor.

La línea 2 volverá tras el verano

El incremento de empleo está directamente relacionado con la reactivación de la línea 2, actualmente parada por las obras de adaptación necesarias para fabricar allí los vehículos eléctricos de la marca china.

La previsión es que el estreno industrial de Leapmotor en Figueruelas se produzca a finales de agosto (el día 24, lunes), una vez concluya la parada veraniega de la planta. Este año, además de las tres semanas habituales de vacaciones colectivas, la fábrica permanecerá inactiva una semana adicional —del 17 al 21 de agosto— para acelerar las obras de transformación industrial y adecuación de las líneas a la nueva plataforma STLA Small y a los modelos eléctricos chinos.

El regreso progresivo de la actividad permitirá recuperar capacidad productiva y reforzar turnos en un momento clave para el futuro de la planta.

"Una situación admirable"

Desde UGT valoran muy positivamente el inicio de las contrataciones. “Esto es fruto de los acuerdos del convenio colectivo alcanzados entre el comité y la empresa en 2023. Debemos reconocer que tenemos una situación admirable en comparación con otras plantas europeas del sector”, señala Sara Martín, secretaria de la sección sindical del sindicato en Stellantis Figueruelas.

El proceso de selección ya está en marcha y se están realizando las primeras entrevistas de trabajo. Una parte de las incorporaciones permitirá además recuperar antiguos trabajadores que ya pasaron por la planta en etapas anteriores de aumento de producción.

La previsión es que buena parte de las contrataciones se haga efectiva antes del verano para facilitar la puesta en marcha de las líneas en la segunda mitad del año.

Un ecosistema en expansión

La contratación masiva llega en un momento de creciente actividad alrededor de Figueruelas. El desembarco de Leapmotor está generando ya un ecosistema industrial propio en Aragón, con proyectos auxiliares vinculados a la fabricación de componentes y baterías.

Entre ellos destacan la planta de chasis de Lieder Automotive en Borja —que ya ha comenzado a instalar robots y a recibir ingenieros chinos—, el futuro taller de ensamblaje de baterías previsto en Mallén o nuevas inversiones industriales en el entorno de Plaza y la Ribera del Ebro.

Todo ello se suma a la instalación de la gigafactoría de baterías impulsada por CATL y Stellantis, configurando uno de los mayores polos industriales del coche eléctrico en el sur de Europa.

Del ajuste a la expansión

El contraste con la situación de otras plantas europeas del grupo es evidente. Mientras varias fábricas del continente afrontan incertidumbres por la caída de la demanda eléctrica y la competencia china, Figueruelas encara una etapa de expansión apoyada en nuevos modelos, inversiones y carga de trabajo.

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La planta no solo fabricaráeste año el SUV eléctrico B10 de Leapmotor, sino que producirá además a partir de 2028 un nuevo Opel eléctrico desarrollado conjuntamente con tecnología de la marca china.