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El Gobierno de Aragón descarta responder a la reclamación "peregrina" de la Generalitat de Cataluña por los bienes de Sijena

La vicepresidenta del Gobierno autonómico, Mar Vaquero, insiste en que la petición del Gobierno catalán es "una mera provocación"

Imagen de archivo de los bienes del Monasterio de Sijena.

Imagen de archivo de los bienes del Monasterio de Sijena. / EUROPA PRESS

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha descartado este jueves que se vaya a formular una contestación a la reclamación "totalmente indebida" y "peregrina" de la Generalitat, que pide 791.000 euros en concepto de conservación y restauración de los bienes del Monasterio de Sijena retornados en 2017, y ha retado a las instituciones catalanas a ejercer acciones judiciales.

"Ya les dijimos que el Gobierno de Aragón pensaba que, ante una cuestión que solamente buscaba una mera provocación, carecía de rigor jurídico y, por lo tanto, no merecía una respuesta seria", ha subrayado la también consejera de Presidencia, Justicia y Cultura en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. El Ejecutivo aragonés tenía un plazo de diez días para responder, que vencen la próxima semana, tras los cuales la Generalitat se reservaba la posibilidad de acudir a los tribunales.

"Veremos una vez más si lo que pretenden es judicializar permanentemente una cuestión que es meramente política", que ha sido "permanentemente" la táctica del gobierno catalán, ha añadido.

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Vaquero ha agregado que el Gobierno de Aragón no ha recibido más noticias al respecto desde esa reclamación de la Generalitat, que se hizo pública el pasado 15 de mayo: "Ellos y sus servicios jurídicos son los que lo decidirán. Nosotros tampoco les hemos trasladado ninguna noticia porque no hemos contestado".

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