Aragón lidera un proyecto innovador con Nueva Aquitania para descongestionar el transporte entre España y Francia

Aragón se ha situado al frente de una nueva alianza europea para tratar de aliviar la saturación de los grandes corredores de mercancías entre España y Francia. A través del Clúster Logístico de Aragón (ALIA), la comunidad liderará el proyecto Integra-Log junto a socios empresariales, tecnológicos y universitarios de la región gala de Nueva Aquitania, una iniciativa que buscará abrir nuevas alternativas logísticas en el Pirineo central y mejorar la conectividad transfronteriza mediante herramientas digitales avanzadas.

El proyecto contará con un presupuesto total de 2,76 millones de euros, de los que el 65% -en concreto, 1,79 millones- serán cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) a través del programa Interreg Poctefa. Las actividades arrancarán oficialmente el próximo 1 de junio y se prolongarán durante tres años.

70.000 millones de intercambios comerciales

La iniciativa parte de un problema cada vez más evidente en las conexiones comerciales entre ambos países como es la concentración casi absoluta del tráfico de mercancías en los pasos de La Junquera-Le Perthus e Irún-Hendaya. España y Francia mantienen intercambios comerciales superiores a los 70.000 millones de euros anuales, pero gran parte de esos flujos continúan dependiendo de los corredores situados en los extremos oriental y occidental de los Pirineos, actualmente sometidos a una fuerte presión logística.

Integra-Log pretende precisamente explorar nuevas rutas y fórmulas de gestión que permitan redistribuir parte de ese tráfico hacia el Pirineo central, especialmente a través del eje Zaragoza-Pau, considerado uno de los corredores con mayor potencial de desarrollo.

Un espacio de cooperación

Alejandro Herráez, director técnico de ALIA, destaca la importancia estratégica del proyecto al asegurar que contribuirá “a conectar ambas vertientes, a crear un espacio de cooperación que promueva alianzas de emprendimiento e innovación entre empresas y administraciones de ambos países, y que ayude a mejorar las comunicaciones y los flujos de transporte”.

Herráez explica además que la iniciativa utilizará inteligencia de datos para analizar los movimientos logísticos en la frontera pirenaica y desarrollar mapas dinámicos de flujos de mercancías. “El eje Zaragoza–Pau en la zona del Pirineo central se encuentra infrautilizado, y activarlo permitirá redistribuir flujos, mejorar la cohesión territorial y, en definitiva, la competitividad de las empresas”, afirma.

Uno de los pilares tecnológicos de la iniciativa será el desarrollo de un gemelo digital capaz de simular escenarios futuros y evaluar alternativas de movilidad y distribución de mercancías entre Aragón y Nueva Aquitania. En este ámbito, Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) liderará el diseño del sistema de simulación avanzada.

Por su parte, la empresa francesa Fondolog desarrollará una plataforma web y una aplicación móvil destinadas a la gestión empresarial de los flujos logísticos transfronterizos.

La dimensión investigadora y académica recaerá en un consorcio integrado por Universidad de Zaragoza, Zaragoza Logistics Center, la Universidad de Pau (UPPA) y la escuela de ingenieros ESTIA, que trabajarán en el mapeo de activos logísticos, la investigación aplicada y el diseño de programas universitarios conjuntos especializados en logística y movilidad.

Conectar ecosistemas empresariales

El proyecto incorpora además una vertiente ligada al emprendimiento y la innovación abierta. En este apartado participará la firma Init junto con incubadoras como el CIEM de Zaragoza, con el objetivo de conectar ecosistemas empresariales a ambos lados de la frontera y promover la creación de un Venture Studio transfronterizo centrado en soluciones logísticas innovadoras.

La iniciativa supone también un nuevo paso en la consolidación de Aragón como uno de los grandes nodos logísticos del sur de Europa, una posición reforzada en los últimos años por la llegada de inversiones vinculadas a la automoción, el comercio electrónico y los centros de datos.