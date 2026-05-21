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Vaquero (DGA), sobre la huelga por la concertación del Bachillerato: "Solo se recuperan las camisetas verdes cuando gobierna el PP"

El Gobierno de Aragón "respeta" las movilizaciones de la educación pública, pero no prevé cambiar su hoja de ruta en la política educativa

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, este jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, este jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. / GOBIERNO DE ARAGÓN

Sergio H. Valgañón

Sergio H. Valgañón

Zaragoza

El eco de las masivas manifestaciones que pusieron el broche a los dos días de huelga de la educación pública por el proyecto de concertación del Bachillerato ha llegado este jueves al edificio Pignatelli. La vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha mostrado este jueves su "respeto" a las movilizaciones, pero ha afeado a colectivos y partidos políticos que "solo se recuperan las camisetas verdes cuando gobierna el PP", en alusión a la vestimenta que se visten desde hace años en este tipo de manifestaciones. La DGA no se plantea cambiar la hoja de ruta en política educativa pese a las protestas y sí ha destacado "el diálogo" que mantuvo el presidente autonómico, Jorge Azcón, este miércoles en su visita a Huesca con varios representantes sindicales.

"Hay una reivindicación justa que respetamos", ha resumido Vaquero, que ha defendido que la educación concertada ha sido "un éxito" y que ha sido capaz de "convivir perfectamente con otros modelos". El objetivo de la DGA, según ha dicho su portavoz, es "prolongar" hasta el Bachillerato la concertación, una política que es "compromiso y promesa" tanto del PP como de Vox, los dos partidos políticos que forman el Ejecutivo autonómico.

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Lo que ha disgustado más en el Pignatelli ha sido el momento. Vaquero ha criticado que "solo se recuperan las camisetas verdes cuando gobierna el PP", en una frase muy similar a la expresada por el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, en la comisión parlamentaria. Tanto Vaquero como Bermúdez de Castro han puesto en valor el gasto de su Gobierno en la educación pública y han afirmado "huir de planteamientos sectarios", mientras "se apuesta y se refuerza" el sistema educativo.

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