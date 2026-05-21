Cada vez más niños y adultos revisan su sonrisa: así ha cambiado la ortodoncia en Zaragoza

Durante mucho tiempo, la ortodoncia se asoció casi de forma automática a la adolescencia. Era ese tratamiento que llegaba en el instituto, cuando tocaba corregir la posición de los dientes y acostumbrarse durante una temporada a los brackets. Pero esa imagen hace tiempo que dejó de ser la única.

Hoy, en Zaragoza, las familias y adultos son cada vez más conscientes y se animan a dar un paso que llevaban años posponiendo.

La ortodoncia ya no se entiende solo como una cuestión estética, sino que cada vez tiene más relevancia la funcionalidad, la comodidad al morder y la prevención de problemas futuros. Debido a esto, han cambiado los motivos a tener en cuenta a la hora de elegir una clínica.

Actualmente, los pacientes buscan información, comparan trayectorias profesionales y valoran que detrás haya un equipo centrado únicamente en esta disciplina. En este contexto se sitúa Lorente Ortodoncia, una clínica zaragozana con una larga trayectoria en este ámbito desde 1986, ubicada en el paseo Constitución.

La revisión infantil, cada vez más presente

Uno de los cambios más claros está en las familias. Muchos padres y madres ya no esperan a que el problema sea evidente para acudir a una primera valoración. La idea de revisar a tiempo, cómo está creciendo la boca o si existe alguna alteración en la mordida, ha ido ganando terreno en los últimos años.

Para Lorente Ortodoncia la infancia es una etapa importante en la que controlar la erupción dentaria, detectar posibles problemas dentales y valorar si conviene corregirlos en ese momento o hacer seguimiento. Lo habitual es que los pacientes en edad de crecimiento acudan a revisiones periódicas con el fin de realizar un seguimiento hasta determinar el momento más adecuado para iniciar el tratamiento, en caso de que este sea necesario.

Ese cambio de mentalidad tiene mucho que ver con una forma más preventiva de entender la salud bucodental. No siempre significa empezar un tratamiento de inmediato, pero sí contar con una correcta orientación y un control especializado antes de que se convierta en un problema mayor

Adultos que deciden no esperar más

La otra gran tendencia está en los pacientes adultos. Muchos de ellos no tuvieron la oportunidad de llevar ortodoncia en su juventud y ahora desean mejorar su sonrisa y su función masticatoria. Otros, en cambio, necesitan rehabilitar su boca mediante implantes o prótesis, y requieren previamente un tratamiento ortodóntico que permita colocar los dientes en la posición adecuada.

En este perfil ha cobrado especial fuerza la ortodoncia invisible, basada en alineadores transparentes hechos a medida. En la clínica trabajan con distintos sistemas de este tipo, una opción que atrae especialmente a quienes buscan un tratamiento menos visible y más compatible con su rutina profesional y social.

Lorente Ortodoncia es una clínica zaragozana dedicada en exclusiva a la ortodoncia desde 1986 y ubicada en el paseo Constitución. / Lorente Ortodoncia

Qué busca hoy el paciente para elegir clínica dental en Zaragoza

A la hora de elegir clínica dental, el paciente ya no se fija solo en el tratamiento. También pesa mucho cómo va a ser el acompañamiento durante todo el proceso.

Entre los aspectos que más suelen valorar están:

que el equipo esté formado exclusivamente en ortodoncia

que realicen un diagnóstico multidisciplinar por varios doctores que transmita de forma rigurosa y honesta el tratamiento más adecuado para cada paciente

por varios doctores que transmita de el tratamiento más adecuado para cada paciente que cuenten con tratamientos eficaces que acortan el tiempo de ortodoncia y aumentan el éxito del resultado

que acortan el tiempo de ortodoncia y que cuenten con tratamientos eficaces que acortan el tiempo de ortodoncia y aumentan el éxito del resultado

que acortan el tiempo de ortodoncia y aumentan el éxito del resultado que la satisfacción real de los pacientes refleje la calidad de los resultados obtenidos

Ese enfoque encaja con la propuesta de Lorente Ortodoncia, que insiste en la atención personalizada y en una práctica centrada exclusivamente en esta disciplina.

Lorente Ortodoncia: más de cuatro décadas de trayectoria

La experiencia sigue siendo uno de los factores más determinantes en un sector como la ortodoncia. Con más de 40 años de trayectoria y más de 20.000 casos tratados, Lorente Ortodoncia se apoya en un equipo médico formado por el Dr. Pedro Lorente y las Dras. Teresa y Carmen Lorente, todos ellos con una amplia dedicación exclusiva a la especialidad. Esta combinación de experiencia acumulada, formación continua e implicación científica permite abordar cada caso con criterio, precisión y una visión a largo plazo orientada a la excelencia en los resultados.

Lorente Ortodoncia

Elegir una clínica de ortodoncia en Zaragoza ya no suele ser una decisión impulsiva. Las familias quieren confianza y criterio profesional para sus hijos; los adultos, además, priorizan la discreción, la personalización y soluciones que se adapten a su estilo de vida. En este contexto, cobra cada vez más importancia acudir a centros dedicados a la ortodoncia, capaces de ofrecer un enfoque preciso y ajustado a las necesidades de cada paciente.

Más allá de los tratamientos, el verdadero cambio está en la forma de entender la ortodoncia. Ha dejado de asociarse a una etapa concreta para convertirse en una decisión consciente, que muchas personas toman cuando sienten que es su momento. Y en ese proceso, la dedicación únicamente ortodóncica, el seguimiento cercano y la experiencia, continúan siendo factores clave a la hora de elegir con seguridad.