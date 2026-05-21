Comienza un episodio de altas temperaturas en Aragón, todavía sin final claro: "Un calor más propio de julio o agosto que de mayo"

El pleno verano ha llegado de sopetón a Aragón. Este jueves comienza un episodio de altas temperaturas que va a teñir de rojo el mapa meteorológico de la comunidad durante varios días. La responsable será una dorsal subtropical instalada sobre la península, que ha traído la entrada de una masa de aire cálido que ya ha comenzado a dejar sus efectos esta semana con ya 30 grados en localidades del valle del Ebro como Zaragoza.

"Vamos a tener valores propios de julio o agosto pese a estar en mayo", adelanta Pablo Sola, meteorólogo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Aragón. El episodio se va a dejar sentir en el conjunto del territorio, pero será en las zonas de menor altitud donde se vivirán las temperaturas más altas. Sin ir más lejos, este jueves los termómetros se dispararán hasta los 35 grados en el valle del Ebro y se superarán con creces los 30 grados en otras áreas como el Bajo Aragón o el Bajo Cinca.

Será el primer día de temperaturas inusualmente altas, con unos 10 grados por encima de lo habitual para esta época del año, y para el que todavía no hay una fecha final certera. "Tendremos esta dorsal durante aproximadamente 10 días", advierte Sola, aunque deja la puerta abierta a que el episodio se extienda más allá.

A partir del viernes y, especialmente durante el fin de semana, las temperaturas subirán un poco más, registrando entre 35 y 36 grados en localidades como Zaragoza, Caspe, La Almunia, Fraga, Monzón o Sariñena. La máxima absoluta en Aragón está previsto que se den en Alagón (37 grados). En Teruel los valores serán algo más bajos, aunque igualmente altos para lo que es normal.

De cara a la próxima semana, el calor seguirá apretando sin apenas moverse ni las temperaturas máximas ni las mínimas, que continuarán siendo extremadamente altas para la época, sin descartarse que se registre alguna noche tropical en Zaragoza.

Sin final en el horizonte

"Todavía es muy pronto para tener una previsión fiable sobre qué pasará después", señala el meteorólogo de Aemet, porque los modelos "no se ponen de acuerdo" sobre lo que pasará más allá de esta próxima semana larga. "No sabemos si tendremos una vaguada atlántica que hará bajar las temperaturas o si se mantendrá esta dorsal", puntualiza.

Esperar al final de este episodio será determinante para valorarlo en su conjunto. De momento, no parece que se vayan a registrar récords de temperatura, pero sí podría ser significativo por su duración. Hace un año, la estación meteorológica de Zaragoza Aeropuerto pulverizó todos los registros en un mes de mayo con 37'5 grados durante otro episodio inusualmente cálido.

Noticias relacionadas

La frecuencia de este tipo de situaciones empieza a ser mayor. "Cada vez es más habitual, pero no debería serlo", confiesa Sola. No es raro que de manera "puntual" sí hubiera picos con temperaturas altas, pero sin llegar a estos extremos ni mucho menos tan duraderos. "En los últimos años estamos viendo que se están prolongando durante 4, 5 o incluso 7 días; esa continuidad empieza a ser una nueva tónica", reconoce Sola.