La empresa privada Ribera Salud vuelve a la sanidad pública de Aragón: gestionará consultas, urgencias y operaciones de Traumatología en el hospital de Alcañiz

La empresa privada Ribera Salud vuelve a hacer acto de presencia en la sanidad pública de Aragón. Esta vez mediante su filial Ribera Medical, a la que el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón ha adjudicado un contrato por 222.374 euros para gestionar consultas externas, urgencias y operaciones quirúrgicas de la especialidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología en el hospital de Alcañiz.

La compañía valenciana, ya presente en otros hospitales de Aragón como el Obispo Polanco de Teruel o el Ernest Lluch de Calatayud donde también se le han adjudicado contratos, es la única que se ha presentado a la oferta del Salud. De este modo, según figura en la memoria justificativa, empezará a trabajar en Alcañiz a todos los viernes y sábados a partir del 1 de junio y hasta finales de año.

En total, el contrato incluye realizar 2.500 consultas externas, 300 urgencias y algo más de 150 cirugías, entre las que se incluyen operaciones de hombro, rodilla, dedos o quistes, entre otros.

En detalle, las operaciones serán los viernes de 8.00 a 15.00 horas, mientras que las consultas externas programadas se asignarán los viernes, de 15.00 a 20.00 horas, y los sábados entre las 8.00 y las 15.00 horas y las 15.00 y las 20.00 horas. Por último, las consultas urgentes que no requieren ingreso serán de viernes a las 15.00 horas hasta las 20.00 horas del sábado, y de 20.00 horas del sábado a las 9.00 horas del domingo, ininterrumpido.

Ribera Medical, una vez que se ha hecho con el contrato, deberá aportar el personal sanitario necesario (y formado) para la prestación asistencial del servicio contratado.

Fuentes del Departamento de Sanidad han señalado a este diario que el objetivo de esta externalización es "garantizar la asistencia" a los pacientes. "La prioridad es hacerlo con los servicios propios del Salud, pero si no hay medios por falta de profesionales, se contratan y se llevan a que se presten las atenciones en las propias instalaciones públicas. Son casos puntuales de contratación en lo que el acceso al sistema, el control de la gestión y la financiación son siempre públicos", indican fuentes de la consejería.

La presencia de Ribera Salud en Aragón

En la comunidad, Ribera Salud gestiona un hospital privado y tres clínicas, todas ellas en Zaragoza, tras incorporar a su cartera en 2024 al grupo hospitalario aragonés Hernán Cortés. Basta con entrar en su página web para ubicar las localizaciones de estos centros. Se trata del hospital Ribera HC Miraflores y sus Consultas Externas, situado todo ello en Camino de las Torres y Paseo de los Rosales; de la Clínica Ribera Pizarro, en la calle Francisco Pizarro; y de la Clínica Ribera Hernán Cortés, en la calle Hernán Cortes de la capital.

Más allá de esto, su incursión en la sanidad pública no es nueva. Para aligerar listas de esperas y consultas, ante la falta de personal, el Salud le ha adjudicado contratos en centros como el hospital de Teruel, donde ha atendido citas de Ginecología y Dermatología, principalmente, o el de Calatayud, donde también se han desplazado médicos de esta privada para citas de Traumatología.