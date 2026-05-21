Fernando Esteso y Carmelo Artiaga, confirmados por el Gobierno de Aragón como medallas al Mérito Cultural de Aragón a título póstumo

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de este jueves la concesión de las Medallas al Mérito Cultural de Aragón, a título póstumo, a Carmelo Artiaga y Fernando Esteso, fallecidos el 31 de enero y el 1 de febrero de este año, respectivamente, unos reconocimientos que ya había anunciado el presidente de Aragón, Jorge Azcón, pero que no habían podido aprobarse ni concederse oficialmente al encontrarse el Ejecutivo en funciones.

La Medalla al Mérito Cultural se otorga para distinguir a los autores de aquellas obras o actuaciones que incrementen de modo relevante el patrimonio cultural, el acervo colectivo de conocimientos o las posibilidades de acceder a ellos, dentro del territorio de Aragón. El actor zaragozano Fernando Esteso, y el fundador y presidente de la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón, Carmelo Artiaga, lucieron siempre con orgullo el carácter aragonés y su amor por esta tierra, dando difusión a su cultura y patrimonio de la comunidad.

Además, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a otros reconocimientos, concediendo la Medalla de la Educación Aragonesa a la Fundación Edelvives y reconoce con la Cruz de José de Calasanz a cinco referentes del ámbito educativo.

Respecto a la Fundación Edelvives, han destacado su "contribución y servicio a la educación aragonesa". Con la máxima distinción del ámbito educativo aragonés, el Ejecutivo autonómico quiere reconocer su "centenaria trayectoria y su indisoluble vínculo con Aragón".

Asimismo, se ha valorado su "apuesta decidida por la innovación pedagógica y la digitalización educativa, su labor humanista centrada en la cultura del cuidado y su incansable compromiso social y solidario". Edelvives, fundada en 1889, es la editorial educativa más antigua de España y una de las instituciones de referencia en el ámbito educativo nacional e internacional. A lo largo de más de 137 años de historia mantiene su misión fundacional 100% social y su firme compromiso con la educación.

Como es tradición, la Medalla de la Educación Aragonesa se entregará con motivo del Día de la Educación Aragonesa, que reunirá el próximo día 28 al sector en la Sala de la Corona para celebrar el compromiso y la implicación de toda la comunidad educativa y premiar la excelencia del alumnado en todas las etapas educativas.

Ese mismo día se reconocerá también a cinco referentes del ámbito educativo con las Cruces de José de Calasanz. Este año, tal y como ha acordado el Consejo de Gobierno, los premiados son Ana Alcolea Serrano, Arturo Arizón Aragüés (a título póstumo), José Calvo Dombón, Natalia López Zamarvide y José María Marín Velázquez.

De Ana Alcolea por "su extraordinaria capacidad para tender puentes entre la creación literaria y el aula". Su trayectoria como profesora de secundaria, unida a una producción literaria de referencia en el ámbito infantil y juvenil, ha sido fundamental para la formación lectora y ética de generaciones de alumnado. Se reconoce, asimismo, su labor institucional al frente del programa «Viaje con las letras» y su generosidad en el fomento de la literatura por toda la geografía aragonesa

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La DGA también ha reconocido a Arturo Arizón, a título póstumo, por "su incansable entrega y compromiso con la participación de las familias en el sistema educativo", siendo representante de la Federación Cristiana de Asociaciones de Madres y Padres de Aragón y "una figura clave" en organismos de participación en Huesca.José Calvo Dombón ha sido reconocido por "por su dedicación infatigable a la mejora de la calidad educativa y la formación del profesorado en Aragón desde su dirección en el Centro de Evaluación, Formación y Calidad". El Gobierno autonómico también premia a Natalia López, "por su liderazgo innovador en la enseñanza de lenguas extranjeras y su destacada labor en la red de formación del profesorado" y a José María Marín, "por una vida entera dedicada a la docencia y al impulso de la libertad de enseñanza desde la iniciativa familiar".