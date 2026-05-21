El futuro centro de salud de Zuera ya tiene parcela

El Gobierno de Aragón ya dispone del solar donde se edificará el nuevo centro de salud de Zuera. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy admisión de la cesión gratuita, por parte del Ayuntamiento de Zuera, de la parcela que pasará a integrarse en pleno dominio en el patrimonio de la comunidad autónoma.

La finca, ubicada en el polígono La Aceña (calle Los Alcabones), cuenta con una superficie de 3.000 metros cuadrados y reúne las condiciones necesarias para albergar la futura infraestructura sanitaria.

El actual centro de salud se ha quedado pequeño y presenta déficits estructurales. La falta de espacio ha obligado a dividir la actividad asistencial: las consultas de Pediatría y Fisioterapia se encuentran en las antiguas Escuelas de Educación Infantil, fuera del edificio principal.

El Departamento de Sanidad aprobó en noviembre de 2024 el Plan Funcional, el documento técnico que define la cartera de servicios, el personal necesario y la distribución de espacios para garantizar que el nuevo centro responda a las necesidades de la población. La cesión de la parcela permite iniciar los siguientes pasos: primero la licitación de la redacción del proyecto, y posteriormente la licitación de la obra del edificio.

16.700 habitantes atendidos

Actualmente, el centro de salud atiende actualmente a 16.700 habitantes en un área de 333 km², una población en crecimiento debido al desarrollo industrial y a las operaciones urbanísticas en marcha. Zuera forma parte de la Comarca Central y, junto a San Mateo de Gállego, Villanueva de Gállego, Gurrea de Gállego, La Paúl y El Temple, integra la región del Bajo Gállego. Además del casco urbano, el término municipal incluye Ontinar del Salz y las urbanizaciones de Las Lomas del Gállego, El Aliagar, Las Galias y Zuera Sur.

La atención sanitaria se organiza a través del centro de salud de Zuera y los consultorios de Villanueva de Gállego, San Mateo de Gállego, El Temple y Ontinar del Salz.

Reunificar la atención sanitaria

El nuevo centro deberá reunificar toda la atención sanitaria, integrando en un único edificio las consultas actualmente dispersas (Pediatría y Fisioterapia) e incorporar un módulo de Atención Continuada, diferenciado pero integrado en la estructura, para atender urgencias fuera del horario habitual (de 17:00 a 8:00). Actualmente, ya existe esta atención continuada pero el Plan Funcional insiste en la necesidad de contemplar un área propia en la estructura del futuro edificio.

El nuevo centro deberá garantizar también la accesibilidad de las instalaciones, sin barreras arquitectónicas y adaptada a personas con discapacidad, así como organizar adecuadamente el acceso de vehículos, evitando interferencias del acceso de usuarios y profesionales con el transporte sanitario y las operaciones de carga y descarga.

También se apostará por aplicar criterios de arquitectura sostenible, eficiencia energética en iluminación y climatización, uso de materiales reutilizables y diseño orientado al mantenimiento económico y eficiente.

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Con la recepción del solar, el Gobierno de Aragón avanza en la construcción de un centro de salud moderno, accesible y dimensionado para una población en expansión, reforzando la atención sanitaria en el Bajo Gállego y garantizando un servicio adecuado a las necesidades presentes y futuras.