El Gobierno de Aragón anuncia la movilización de miles de viviendas en la legislatura para "atajar el principal problema" de los ciudadanos

El consejero Octavio López ha comparecido hoy a petición propia ante la Comisión de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial en las Cortes de Aragón para detallar el rumbo de las políticas de su departamento para los próximos cuatro años. Durante su intervención, López ha puesto en valor la "estabilidad política crucial" que dota a la comunidad el respaldo de una mayoría de gobierno cualificada de 40 escaños —sustentada por el Partido Popular y VOX—, agradeciendo a ambos partidos la "altura de miras" para anteponer el interés general sobre las siglas.

En su intervención, Octavio López ha contrapuesto la gestión de los últimos 33 meses con la anterior de los gobiernos de izquierda, recordando que partió de "un folio en blanco" tras ocho años en los que solo se iniciaron 86 viviendas públicas, 27 de ellas, las de la primera fase de La Merced de Huesca, bloqueadas por diferencias con la empresa constructora: “Le pusimos remedio, ldesbloqueamos la situación y hoy están completamente finalizadas y listas para entregar en breve a sus beneficiarios”.

Frente a la "parálisis" anterior, el consejero ha destacado que el Plan Aragón Más Vivienda ha convertido a la comunidad en líder nacional en promoción de vivienda pública, con más de 3.000 viviendas adjudicadas, la mitad ya en construcción. De cara a la presente legislatura, López ha remarcado el ambicioso objetivo de impulsar 4.000 nuevas viviendas públicas y generar el clima de confianza necesario para que se puedan calificar provisionalmente otras 4.000 protegidas. Asimismo, ha avanzado que en los próximos seis meses remitirá al parlamento autonómico el proyecto para la que será la primera Ley de Vivienda de Aragón.

Inversión en las vías de la comunidad

En el bloque de infraestructuras, el titular de Fomento ha lamentado la herencia recibida, la de una red viaria calificada por la Asociación Española de la Carretera como "la peor del país", arrastrando un déficit inversor de 100 millones de euros durante los 8 años anteriores a 2023. López ha explicado que, por "estricta responsabilidad", su departamento asumió el Plan Extraordinario de Carreteras que estaba en fase de licitación, el cual progresa ya al 60% de ejecución con una inversión de 630 millones de euros en obras para renovar 1.760 kilómetros de 51 carreteras. Sin embargo, para enmendar los "olvidos" de ejes prioritarios que la izquierda dejó fuera de este plan, como la A-131 entre Huerto y Sariñena y tramos de la A-125, la A-1209, la A-225, la A-227 y la A-126, ha anunciado la próxima presentación de un Plan de Actuaciones Preferentes dentro del nuevo Plan General de Carreteras para los próximos 15 años.

Octavio López ha enfatizado que el Gobierno de Aragón "no va a bajar los brazos ante Madrid" y seguirá exigiendo al Estado que acelere los tramos pendientes de la A-68, la A-23 entre Lanave-Sabiñánigo, las variantes de Jaca y Sabiñánigo, y las conexiones por autovía de Teruel con Cuenca y la A-2.

El consejero ha calificado de "verdadero hito" la culminación el pasado abril del nuevo mapa concesional de transporte público por carretera. Tras duplicar la partida presupuestaria anual de 11 a 20 millones de euros, la red autonómica da cobertura actual a 1.300 núcleos de población (400 más que antes), garantizando el servicio a localidades de más de 10 habitantes con tarifas un 10% de media más baratas.

En materia ferroviaria, ha tachado de "inadmisible" el retraso en la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto y ha reiterado la reclamación del Corredor Cantábrico-Mediterráneo con doble vía electrificada, la reapertura del Canfranc y una apuesta definitiva por la Travesía Central del Pirineo.

Respecto al transporte aéreo, ha contrapuesto las dificultades y la rigidez de AENA para negociar las tasas que aplica a las aerolíneas en los aeropuertos regionales como el de Zaragoza con el "éxito rotundo" del Aeropuerto de Teruel, gestionado directamente a través del Consorcio por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Teruel. “Se han captado más de 160 millones de euros de inversión en tres años, albergando a 15 empresas y consolidando 1.000 empleos directos y 2.000 indirectos, posicionándose como un motor industrial de referencia mundial”, ha señalado Octavio López, quien preside el mencionado Consorcio.

La logística y el medio rural

La actividad económica e industrial de la comunidad será la base del nuevo Plan Estratégico de la Logística de Aragón, un documento que se presentará en los próximos dos meses para guiar el crecimiento del sector en los próximos 15 años, un plan que afianzará PLAZA como la principal plataforma del sur de Europa y desplegará la estrategia de la "Doble Flecha Logística" para expandir la actividad al oeste y sureste de la región, impulsando nuevos desarrollos en Tarazona, Alcañiz y Calatayud y la segunda fase de Fraga.

Sobre el volumen de inversiones que aterrizan en Aragón, el consejero ha manifestado que la Dirección General de Planificación Logística —que asume también Ordenación del Territorio— gestiona una treintena de planes y proyectos de interés general, los denominados PIGAs, para dar cauce a los 90.000 millones de euros de inversión captada.

Finalmente, Octavio López ha ligado toda esta actividad económica a la lucha real contra la despoblación, la cual "no se hace con discursos vacíos, sino con presupuestos". El consejero ha recordado que se han inyectado 16 millones de euros anuales en convenio con las diputaciones y se incrementará el Fondo de Cohesión Territorial para servicios básicos.

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Desde el punto de vista normativo para favorecer al medio rural, López ha adquirido el compromiso de tramitar en las Cortes la Ley del Pequeño Municipio Aragonés, una legislación específica orientada a flexibilizar la burocracia, mejorar la financiación y agilizar la gestión de las localidades con menor población de la comunidad.