El Gobierno de Aragón destinará 22 millones de euros para garantizar el servicio de comedor escolar el curso 2026-27

El Gobierno de Aragón ha autorizado la distribución de un gasto plurianual de 22,2 millones destinados a la prórroga del contrato del servicio de comedor escolar y de atención y cuidado del alumnado en la provincia de Zaragoza. Esta inversión garantiza la continuidad de este servicio esencial para el curso académico 2026-2027 en centros públicos de Educación Infantil, Primaria, Educación Especial y centros públicos integrados.

Dentro de la prórroga se recoge la apuesta del Gobierno de Aragón por la mejora de la calidad alimentaria en los centros educativos mediante la transición del modelo de catering al de cocina 'in situ', iniciada durante el curso 2025-2026 en 11 centros, ha informado este jueves la vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

"Espero que cada vez más se vaya extendiendo a todos los centros de Aragón en los que sea posible, por apostar por esa mayor calidad alimentaria en nuestros centros", ha apuntado la vicepresidenta sobre la puesta en marcha del servicio de cocina 'in situ'.

Obras durante el verano

Esta evolución ha determinado que uno de los sublotes no pueda prorrogarse en las mismas condiciones del contrato original, al verse afectados sus dos comedores de mayor tamaño, que serán asignados a empresas que prestan el servicio en la modalidad de cocina 'in situ'. Este es el caso de los centros Catalina de Aragón, en Zaragoza, y Galo Ponte, en San Mateo de Gállego, cuyas obras de transformación, ya adjudicadas, se ejecutarán durante el periodo estival.

En consecuencia, en una fase posterior se incorporarán estas modificaciones al contrato prorrogado mediante la correspondiente modificación contractual. Asimismo, se prevén otras actuaciones, como la incorporación de nuevos centros -entre ellos el CEIP de Peñaflor, que contará con servicio de comedor por primera vez el próximo curso-, así como la posible transformación de las cocinas de hasta tres centros educativos adicionales, actualmente en estudio por el Departamento.

El mantenimiento del servicio de comedor en los centros educativos de la provincia de Zaragoza, en 18 de los 19 sublotes que componen esta contratación, conlleva un gasto total de 22.230.243,41 euros en dos anualidades que cubren el calendario escolar: 8.397.551,33 euros en 2026 y 13.832.692,08 euros en 2027.

Mismos términos y condiciones

La prórroga autorizada por el Consejo de Gobierno se realiza en los mismos términos y condiciones que el contrato inicial, correspondiente a los cursos 2024-25 y 2025-26, con la excepción ya mencionada de los centros que han completado la transformación del servicio de comedor a cocina 'in situ' y el resto de centros de la modalidad de catering de ese sublote, que se asignarán a otras empresas que prestan el servicio en centros escolares cercanos.

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Por tanto, el Gobierno de Aragón garantiza a través de esta prórroga que la comunidad educativa de la provincia de Zaragoza cuenta con los recursos necesarios para el cuidado y alimentación del alumnado que, además, garantiza el acceso al sistema educativo en condiciones de igualdad y favorece la conciliación de las familias de los estudiantes.