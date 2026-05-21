El Gobierno de Aragón impulsa 29 viviendas en Benasque para trabajadores del turismo

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy a la sociedad pública Suelo y Vivienda de Aragón (SVA) la licitación de las obras de construcción de 29 viviendas en Benasque destinadas a trabajadores del sector turístico.

Se trata de viviendas incluidas en el Programa Más Vivienda, Mejor Turismo del Plan Aragón Más Vivienda que ejecuta directamente SVA, entidad que será también encargada de gestionar los alquileres asequibles una vez estén edificadas.

El presupuesto de licitación de estas viviendas que se levantarán en un solar cedido por el Ayuntamiento de Benasque, ubicado en el denominado área fluvial 4, asciende a 6.082.999,99 euros IVA incluido.

El Programa Más Vivienda, Mejor Turismo contempla una inversión superior a los 80 millones de euros para promover 488 viviendas públicas de alquiler asequible para trabajadores en los 43 municipios más turísticos de la comunidad autónoma de Aragón, al objeto de que la falta de soluciones residenciales no impida que empleados ligados al sector turístico (camareros, cocineros, monitores de esquí, etc.) puedan aprovechar las oportunidades laborales en estos enclaves.

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Por ahora, fuentes del Gobierno de Aragón no han confirmado cuáles será las condiciones de acceso a las viviendas, ni el precio de los alquileres, ya que esta es primera fase para impulsar estas 29 viviendas.