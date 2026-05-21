El Gobierno de Aragón invertirá más de 11 millones en 300 instalaciones de depuración de aguas

El Consejo de Gobierno ha aprobado cinco acuerdos del Instituto Aragonés del Agua (IAA) por un importe conjunto de más de 11,2 millones de euros destinados a garantizar la continuidad del servicio de depuración de aguas residuales en instalaciones de toda la comunidad autónoma.

Los contratos, que se ejecutarán entre 2026 y 2030, cubren tanto la explotación y el mantenimiento de depuradoras en el Pirineo y el valle del Ebro como el control y seguimiento analítico del conjunto de la red de EDAR gestionada por el IAA, ha informado el Ejecutivo autonómico.

El acuerdo de mayor volumen económico autoriza un nuevo contrato de control y seguimiento analítico de las estaciones depuradoras de aguas residuales gestionadas por el IAA, por un importe de casi 3,5 millones de euros distribuidos entre 2026 y 2030.

El IAA gestiona actualmente 274 depuradoras y prevé alcanzar en torno a 300 en los próximos años.

Asimismo, se ha autorizado un nuevo contrato de explotación de las EDAR de Sabiñánigo y núcleos pirenaicos --que incluye las instalaciones de Sabiñánigo, Ansó, Canfranc-estación y ocho pequeñas depuradoras de municipios del entorno, como Aratorés, Javierregay, Santa Cilia, Salvatierra de Escá, Berdún, Sabiñánigo Alto y Sardas-- por un importe de 2,5 millones de euros para el periodo 2027-2030.

Por otro lado, se ha dado luz verde a un contrato independiente por 1,9 millones de euros cubrirá el funcionamiento de las depuradoras de Panticosa, Sallent de Gállego y Torla.

En el ámbito del valle del Ebro, el Consejo de Gobierno ha autorizado asimismo un nuevo contrato de explotación de la EDAR de Gallur y 28 pequeñas depuradoras construidas por municipios aragoneses, por un importe de 3,3 millones para el periodo 2027-2030.

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También se ha aprobado la modificación del contrato de explotación de la depuradora de Sabiñánigo para incorporar las estaciones de Aratorés y Molino de Aratorés, construidas por el Ayuntamiento de Castiello de Jaca con financiación del IAA en los ejercicios 2017 y 2019.