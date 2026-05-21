El Gobierno de Aragón sigue nombrando cargos: José Ignacio Castaño Lasaosa, nuevo gerente del Salud

José Ignacio Castaño Lasaosa será el nuevo gerente del Salud en la segunda legislatura de Jorge Azcón como presidente del Gobierno de Aragón. El Ejecutivo aragonés sigue nombrando paulatinamente a todos los miembros del equipo, que cambia por los cambios de los titulares de algunas carteras y por la entrada de Vox al Gobierno. En el área sanitaria, la salida del exconsejero José Luis Bancalero, y la entrada del nuevo titular, Ángel Sanz Barea, implica que sea una de las áreas en las que se esperaban cambios.

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha informado este jueves del nombramiento de nuevos altos cargos en seis departamentos del Ejecutivo autonómico para "reforzar la estructura" del nuevo equipo al frente de la comunidad autónoma.

En el Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia, encabezado por el vicepresidente Alejandro Nolasco (Vox), se ha nombrado secretario general técnico a Manuel Díaz Muiña, quien releva en el cargo a Lucía Horno Elósegui. También se ha designado directora general de Ayudas Sociales a María Luisa Rada Puñariño.

En el Departamento de Presidencia, Justicia y Cultura que lidera la propia Vaquero, el hasta ahora director general de Justicia, Jorge Oswaldo Cañadas, regresa a la judicatura y será sustituido por José María Recio Sáez de Guinoa.

La vicepresidenta ha agradecido el trabajo de Jorge Oswaldo Cañadas como "directa conocedora de su trabajo", ya que durante la anterior legislatura las competencias de Justicia ya recaían en la vicepresidenta desde julio de 2024, cuando Vox salió del Gobierno de Aragón.

"Cañadas tenía un reto muy importante cuando llegó a la Dirección General de Justicia, que asumió con gran compromiso, abandonando temporalmente su labor como juez, para dedicarse a la implementación de la ley de eficiencia judicial, que se aprobó sin consenso, para la que no hemos tenido tampoco recursos, una cuestión que hemos reivindicado permanentemente al Ministerio de Justicia", ha añadido Vaquero.

Marifé Antoñanzas, en una imagen de archivo. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Cambio de directora del IAJ

En este mismo departamento, cesa a petición propia la directora del Instituto Aragonés de la Mujer, María Fe Antoñanzas, un cargo que recaerá en esta nueva legislatura en Inmaculada de Francisco Trigo, un perfil "con experiencia ya en la gestión de gobierno", puesto que ha estado al frente de la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios desde 2023.

Por otra parte, en el área de Economía, Competitividad y Empleo, un Departamento que lidera la consejera Eva Valle, se nombra a Ricardo Laborda Herrero al frente de la Dirección General de Política Económica.

Medio Ambiente y Sanidad

Asimismo, se ha elegido a Fernando Tello del Hoyo al frente del Patronato del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, dependiente del Departamento de Medio Ambiente y Turismo, encabezado por Luis Biendicho. En este cargo, se cesa por renuncia a Manuel Pizarro Moreno.

En el Departamento de Sanidad cesa en el cargo de directora gerente del Servicio Aragonés de Salud Ana Cristina Castillo Forniés, a quien releva José Ignacio Castaño Lasaosa, que pasa a hacerse cargo de una de las áreas más relevantes del departamento, la que gestiona un mayor presupuesto.

Acerca de este puesto, Mar Vaquero ha señalado que entraña "una gran responsabilidad", dado que es --el Salud-- "uno de los organismos con mayor presupuesto y atiende a un servicio público esencial que todos y cada uno de los aragoneses en algún momento de nuestra vida necesitamos".

El polémico cambio en Política Educativa

Por último, en el Departamento de Educación, Ciencia y Universidades será José Luis Ferrando Castro quien asuma la Dirección General de Política Educativa, Ordenación, Equidad y Formación, cesando en el cargo Ana María Moracho Torrente.

María Cristina Vidal Albareda asumirá la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos Educativos, de nueva creación en esta legislatura, ha comentado Mar Vaquero, aclarando que anteriormente eran competencias asumidas directamente por la Secretaría General Técnica.

Noticias relacionadas

"Se ha considerado que el impulso, aquella planificación que se ha ido haciendo en la legislatura anterior de las infraestructuras, merece llevar a cabo una dirección singular", ha concluido la vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón.