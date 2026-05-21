La Guardia Civil investiga a dos vecinos de Tarazona por el robo en tumbas de diez cementerios de Aragón, La Rioja, Castilla y León y País Vasco

La Guardia Civil de Navarra ha investigado a un varón y a una mujer, de 56 y 61 años y vecinos de Tarazona (Zaragoza), como presuntos autores de diez delitos de hurto cometidos en cementerios de varias comunidades. Los objetos robados eran vendidos como chatarra en empresas gestoras de residuos, principalmente de latón, cobre y aluminio, según informa la Guardia Civil en un comunicado, en el que indica que la investigación se inició tras detectarse diversos hechos delictivos en cementerios, especialmente en localidades de La Rioja.

El Equipo Roca de Tudela se hizo cargo de la investigación y llevó a cabo varias inspecciones en empresas gestoras de residuos de la Ribera de Navarra en las que se localizaron e incautaron numerosos objetos ornamentales fabricados en cobre, latón y aluminio, jarrones, crucifijos, cadenas delimitadoras de panteones y otros elementos funerarios.

Las pesquisas permitieron identificar como presuntos autores a un hombre y una mujer, vecinos de Tarazona (Zaragoza), que se desplazaban por cementerios de localidades de La Rioja, Zaragoza, Soria y País Vasco para sustraer este tipo de objetos.

El hallazgo del material en diferentes empresas de reciclaje dio lugar a una labor coordinada entre distintas unidades de Guardia Civil de diferentes comunidades autónomas, así como la Ertzaintza con el objetivo de localizar a los perjudicados residentes en País Vasco. Para ello, se revisaron denuncias interpuestas tanto en Oficinas de Atención al Ciudadano de la Guardia Civil como en otros cuerpos policiales.

Paralelamente, se difundieron imágenes de los objetos recuperados entre administraciones públicas y fuerzas policiales, con el objetivo de facilitar su identificación y llegar a los posibles afectados. Asimismo, conjuntamente con el Ayuntamiento de Cervera del Rio Alhama (La Rioja) y la Guardia Civil de La Rioja, se organizó una exposición de los efectos recuperados.

Gracias a estas gestiones, una gran parte del material ha sido devuelto a sus propietarios. Aquellos objetos no reconocidos permanecen depositados en dependencias de la Guardia Civil de Tudela, a disposición de la autoridad judicial. Las diligencias han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tafalla, que ha acordado la adopción de medidas cautelares respecto a los investigados.

Un caso similar al de Zaragoza

Esta investigación ha destapado una serie de robos similares a los que se produjeron en el cementerio de Torrero de Zaragoza el pasado mes de octubre, cuando unos ladrones se hiceron con más de 1.600 kilos de elementos ornamentales de los ncihos del camposanto pertenecientes a medio millar de tumbas.

En este caso, que conmocionó a la ciudad por el daño causado a los nichos, ya que además del saqueo se produjeron importantes destrozos, acabó localizando buena parte de los objetos sustraídos. Fue la Policía Nacional la que se hizo cargo de la investigación y localizaron estos materiales en otra chatarrería, regentada por un vecino de nacionalidad china, y los pusieron a disposición de los familiares en dependencias policiales para que los pudieran recuperar.

De hecho, según ha podido saber este diario, hace un mes se terminaron de entregar las últimas pertenencias recuperadas. Y desde el cuerpo aseguran que sus autores, vecinos del barrio zaragozano de Oliver, no están relacionados con estos robos que ahora ha investigado la Guardia Civil de Navarra, que apunta a estos dos vecinos de Tarazona como presuntos autores.