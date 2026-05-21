La huelga semanal de los médicos en Aragón encara "sin avances" su recta final: "No vamos a parar"

La huelga semanal de los médicos y facultativos de Aragón encara su recta final "sin avances", tal y como han señalado los sindicatos convocantes -Cesm Aragón y Fasamet-, por lo que ya se citan para próximos paros que tendrán lugar en unas semanas. En concreto, la siguiente movilización será del 15 al 19 de junio.

En este contexto, la huelga contra la propuesta del Ministerio de Sanidad de reformar el Estatuto Marco está adquriendo un cariz de ser indefinida si las partes no se ponen de acuerdo -hasta ahora las posturas parecen alejadas-, lo que repercute consecuentemente en los pacientes. A la espera de conocer el dato de operaciones suspendidas este jueves en Aragón, entre el lunes y el miércoles se han cancelado un total de 343 intervenciones en la comunidad.

Mientras tanto, las protestas de los médicos continúan. Este jueves, un nutrido grupo de profesionales ha salido a la puerta del hospital Clínico para mostrar su rechazo al Estato Marco. Lo han hecho con pitos y pancartas en las que se podían leer frases como Se vende sanidad pública, No vamos a parar, No quiero anestesiarte sin dormir, Gracias Mónica, nos has unido o Cuidar al médico es cuidar al paciente. También han gritado "este Estatuto lo vamos a parar". Mañana viernes, último día de la huelga, está prevista una nueva concentración en la entrada del hospital Miguel Servet.

En imágenes I Protesta de los médicos a las puertas del hospital Clínico de Zaragoza / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Según los sindicatos, el seguimiento está siendo de más del 80% en los hospitales y de un 50% en los centros de salud. El paro terminará en la medianoche de este viernes. Según fuentes del Departamento de Sanidad, la huelga la han secundado el 8,66% de los médicos este jueves. De un total de 3.902 efectivos reales, han secundado la huelga 338 profesionales.

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El seguimiento por provincias ha sido el siguiente. En Huesca, de 584 efectivos reales han secundado la huelga 13 (2,23 %); en Teruel, de 357 efectivos han secundado la huelga 24 (6,72 %); y en Zaragoza: de 2.961 efectivos, han secundado la huelga 301 (10,17 %).