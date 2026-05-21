Norauto impulsa el empleo en Zaragoza con la apertura de 20 nuevas vacantes: estos son los perfiles

Norauto, la cadena de mantenimiento integral del automóvil, pone en marcha una gran campaña de contratación de personal en Zaragoza. Con el objetivo de fortalecer su red de autocentros en la región, la compañía busca incorporar a 20 nuevos profesionales que se sumen a su equipo experto. Concretamente, la marca busca a 15 mecánicos/as y 5 vendedores/as para los 4 autocentros con los que la marca cuenta en la región.

De esta forma, Norauto se prepara para el alto volumen de trabajo que acompaña al verano y, además, con el objetivo de seguir consolidando y ampliando la plantilla debido a su plan de expansión. En este sentido, la compañía tiene un fuerte compromiso por la formación continua y el desarrollo interno de su equipo humano.

“En Norauto no solo buscamos profesionales, sino talento con ganas de aprender y evolucionar. Nuestro compromiso es ofrecer estabilidad a través de contratos mayoritariamente indefinidos, salarios competitivos y planes de desarrollo personalizados para que cada persona encuentre aquí su lugar idóneo para crecer”, afirma Miriam Garde, directora de Recursos Humanos de Norauto España.

Requisitos de los perfiles

Mecánico/a : es necesario contar con titulación en electromecánica o mecánica o experiencia demostrable en el sector. Además, disponer de carnet de conducir y flexibilidad para trabajar en horario comercial. El candidato/a debe ser un apasionado/a de la mecánica del automóvil y la atención al cliente. Entre las tareas que va a desempeñar se encuentra el diagnóstico completo del vehículo, puestas a punto, revisiones y reparaciones.

: es necesario contar con titulación en electromecánica o mecánica o experiencia demostrable en el sector. Además, disponer de carnet de conducir y flexibilidad para trabajar en horario comercial. El candidato/a debe ser un apasionado/a de la mecánica del automóvil y la atención al cliente. Entre las tareas que va a desempeñar se encuentra el diagnóstico completo del vehículo, puestas a punto, revisiones y reparaciones. Vendedor/a es necesario disponer de gran dinamismo y orientación al cliente. Entre sus funciones se encuentran la acogida y asesoramiento de clientes, participar en la atracción, satisfacción y fidelización de los usuarios, contribuir al logro de objetivos comerciales del centro, cobro y atención telefónica, recepción de prestaciones y pedido de piezas, así como la gestión de carga de trabajo y contacto directo con el equipo de taller. Se encargará de garantizar que la tienda cumple con los estándares de calidad establecidos. Además, aprenderá todo lo necesario para ofrecer un asesoramiento de calidad sobre los diferentes productos y servicios.

Desde Norauto invitan a todos aquellos interesados en trabajar dentro de la marca a presentar su candidatura aunque sean de otra ciudad a las mencionadas. “En Norauto contamos con un ambicioso plan de expansión. Por eso, buscamos personas que quieran desarrollarse con nosotros y formar parte de nuestro equipo a largo plazo, ¡te estamos esperando!”, apunta la directora de Recursos Humanos de Norauto España.

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El proceso de selección ya se ha iniciado y todas las personas que estén interesadas pueden inscribirse y seguir su candidatura a través de la web.