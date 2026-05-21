El Parlament de Cataluña reprueba el pacto PP-Vox en Aragón por su "catalanofobia"

El pleno del Parlament ha reprobado este jueves la "catalanofobia, lingüística pero no solo" que considera que se manifiesta en pactos de PP y Vox como el que han sellado en Aragón. Este punto de una moción de Junts recoge que los reprueba "por discriminatorios", y ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos salvo el rechazo de los populares y los del grupo de Ignacio Garriga.

Por contra, se ha rechazado actualizar, en 3 meses, la adaptación del reglamento de extranjería para que se establezca como requisito para el arraigo el conocimiento y acreditación del B1 de catalán. Tampoco ha prosperado pedir que se garantice que "en todas y cada una de las prórrogas de regularización se cumpla el requisito de conocimiento y acreditación del nivel A2 de catalán" y que haya un protocolo para su validación.

Sí ha salido adelante un punto que insta al Govern a solicitar al Gobierno que garantice que "el conocimiento acreditado de las lenguas oficiales se valore como mérito en el acceso" al sistema de formación sanitaria especializada (MIR) en todas las profesiones sanitarias

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También se ha aprobado que se establezca una dotación extraordinaria de 5 millones de euros para que federaciones y clubs deportivos de Catalunya "desplieguen planes lingüísticos" de acuerdo con el Pla Lingüístic Esportiu.