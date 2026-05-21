Las plataformas de la escuela pública no descartan más movilizaciones antes de final de curso: "Tendrán que escucharnos"

"Las movilizaciones nos han sorprendido incluso a nosotros". Lo dice Paco Alda, vicepresidente de Adizar, la Asociación de Directores de centros de Secundaria de Zaragoza, una de las entidades integradas en la Plataforma en defensa de la escuela pública que convocaron huelga educativa para este martes y miércoles y una manifestación que desbordó todas sus expectativas. Con 18.000 asistentes en la marcha convocada en Zaragoza según la Delegación del Gobierno de España en Aragón, desde Fapar, otro de los convocantes, aseguran que ha sido "una de las mayores movilizaciones que se recuerdan en la comunidad educativa".

En el día después de estas protestas masivas, que tomaron las calles no solo de la capital aragonesa sino de un buen puñado de localidades aragonesas, como Huesca, Teruel, Jaca o Barbastro, la sensación entre los convocantes es de "éxito" por la masiva participación. Pero también queda un cierto sabor amargo al no haber recibido la llamada de ningún Representante del Gobierno de Aragón ni del Departamento de Educación en las 24 horas siguientes a la convocatoria.

Cabecera de la manifestación, este miércoles, en la plaza del Pilar. / Pablo Ibáñez

Ahora, los mismos convocantes no descartan nuevas movilizaciones y protestas en este próximo mes, antes de que acabe el curso escolar y con la vista puesta también en la resolución de la Justicia sobre las medidas cautelares que presentaron contra la orden de concertación del Bachillerato para el próximo curso académico, y que ha abierto la espita de las manifestaciones.

"El balance para nosotros es de un rotundo éxito, con movilizaciones que han ido creciendo desde los meses de octubre y noviembre pasados, que fueron a más en la manifestación de enero, en la que nosotros no participmos, pero la de este mes de mayo ha llegado al máximo. La del miércoles fue una de las manifestaciones más multitudinarias que se recuerdan en el ámbito educativo", destaca Nieves Burón, presidenta de Fapar (federación de asociaciones de padres y madres de Aragón).

Un momento de la manifestación, en la plaza del Pilar de Zaragoza. / Pablo Ibáñez

"La comunidad educativa ha dicho que no quiere un trasvase de dinero público para el Bachillerato concertado, que hay una cantidad de necesidades muy altas por cumplir antes de hacer ese dispendio", ha considerado Burón, que no confirma ni desmiente si habrá nuevas convocatorias de huelga o manifestaciones antes de que finalice el curso escolar. "No sabemos si haremos más manifestaciones porque tenemos que decidirlo en una reunión que celebraremos todos los convocantes la próxima semana", explica, en conversación telefónica con este diario.

En cualquier caso, continuar con las protestas en la calle no está descartado. Más aún porque no ha habido una respuesta ni una llamada por parte del Ejecutivo aragonés después de las protestas masivas.

"Urge hablar con la consejera (Carmen Susín) de lo que pasó ayer. Y en función de su respuesta, en función del resultado de las cautelares, tomaremos una decisión de qué hacer", concreta la presidenta de Fapar. Claro lo tiene el responsable de CGT. "Desde CGT queremos seguir movilizándonos y estando en las calles, pero tenemos una reunión y ahí se decidirá. Esto no se termina aquí para nosotros", expresa José Luis Ruiz.

Desde la Asociación de Directores, lo único que tienen descartado es iniciar una campaña de dimisiones en bloque, como ha ocurrido en comunidades autónomas vecinas, como la Comunidad Valenciana. "Se puso sobre la mesa, pero descartamos hacerlo porque era una cuestión más testimonial que práctica", añade Alda.

La consejera de Educación, Carmen Susín, en su visita al nuevo aulario en el IES Salvador Victoria de Monreal del Campo / Gobierno de Aragón

Piden respuestas al Gobierno de Aragón

Los convocantes de la huelga educativa y la manifestación del miércoles consideran que lo que ocurrió en estos días merece una respuesta, o al menos una toma de contacto, por parte del Ejecutivo aragonés. "Aunque el final de curso esté cerca, esperamos una respuesta del departamento. ¿Quieren seguir teniendo a la comunidad educativa en la calle? ¿Se considera también (Carmen Susín) consejera de la escuela pública? Pues tendrán que escucharnos", comenta Burón.

Desde CGT comparan la situación con lo sucedido tras la manifestación del pasado mes de enero, en plena campaña electoral. "A diferencia de enero, esta vez no nos han llamado. En enero, en el segundo día de huelga, cuando nos concentramos frente a la consejería, bajó una representación del departamento, nos dijeron que nos iban a llamar y así lo hicieron. Ahora no nos ha llamado nadie", constata.

Alda señala que tampoco en la asociación han recibido una llamada. "De la nueva consejera no sabemos nada", expresa. "Nosotros formamos parte de la Administración y quizá por eso pueden no considerarnos un interlocutor ajeno, pero creemos que eso sería un error", añade. "Siempre hemos sido constructivos en nuestras propuestas y nos preocupa que haya un distanciamiento, porque eso implica perder contacto con los centros", considera. "Es la pública la que garantiza que la educación sea para todos y es la que debería primarse", concluye.